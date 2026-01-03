خلیلزاد: هنوز هم دو شهروند امریکایی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی اند

با آن‌که طالبان به‌گونهٔ رسمی نپذیرفته‌اند که چند امریکایی نزد آنان زندانی هستند، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تأیید کرده است که مقام‌های طالبان پذیرفته‌اند که دو امریکایی در بند آنان قرار دارند.

او افزوده است که روشن نیست این امریکایی‌ها به چه دلیلی زندانی شده‌اند و مقام‌های طالبان نیز در گفت‌وگو با او در مورد سرنوشت و علت بازداشت این افراد معلومات زیادی ارائه نکرده‌اند.

آقای خلیلزاد نام این زندانیان را نیز فاش نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها، یک شهروند امریکایی افغان‌تبار به نام محمودشاه حبیبی از ماه اگست سال ۲۰۲۲ در افغانستان بازداشت شده و در زندان طالبان به‌سر می‌برد

این شهروند افغان‌ـ‌امریکایی در تابستان سال ۲۰۲۲، پس از کشته‌شدن ایمن ‌الظواهری، نفر دوم شبکهٔ القاعده، در کابل بازداشت شد.

خانوادهٔ حبیبی و مقام‌های امریکایی ادعا می‌کنند که او توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است، اما طالبان بارها گفته‌اند که در مورد سرنوشت او معلوماتی ندارند.

در مورد زندانی امریکایی دیگر، تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است.

آقای خلیلزاد در مصاحبه اش گفت که مسئلهٔ زندانیان امریکایی به یک مشکل بزرگ برای افغانستان تبدیل شده است، زیرا به گفتهٔ او، ادارهٔ دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، موضوع آزادی شهروندان امریکایی زندانی را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

خلیلزاد با آن‌که گفت سفر اخیرش شخصی بوده است، اما پیش از این برای آزادی زندانیان امریکایی، همراه با آدام بوهلر، نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور ترمپ، به کابل سفر کرده بود.

در نتیجهٔ این سفرها و همچنان تلاش‌های میانجی‌گرانهٔ قطر، حکومت طالبان دست‌کم سه شهروند امریکایی را در سال ۲۰۲۵ آزاد کرده است.

رایان کوربت در ماه جنوری سال ۲۰۲۵ بر اساس یک توافق تبادلهٔ زندانیان آزاد شد.

جورج گیلزمن نیز در ماه مارچ همین سال با میانجی‌گری قطر از بند طالبان رهایی یافت.

آخرین شهروند امریکایی، امیر امیری، در ماه سپتمبر ۲۰۲۵ با میانجی‌گری قطر آزاد شد.

زلمی خلیلزاد هفتهٔ گذشته، در کابل با امیرخان متقی، وزیر خارجهٔ حکومت طالبان، دیدار کرده است.

وزارت خارجهٔ طالبان در اعلامیه‌ای دربارهٔ دیدار خلیلزاد و متقی گفته بود که دو طرف در مورد راه‌های گسترش روابط دوجانبه میان امریکا و افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.