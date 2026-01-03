رئیس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروث نوشت که رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش پس از بازداشت از این کشور منتقل شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از این اعلام دونالد ترمپ، دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا در یک پیام صوتی به تلویزیون دولتی این کشور گفته که دولت ونزوئلا از محل اختفای رئیس جمهور مادورو و همسرش خبر ندارد.

این درحالیست که یک مقام وزارت خارجۀ ایالات متحده می‌گوید که مادورو پس از بازداشت "با عدالت روبرو خواهد شد."

به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجۀ امریگا گفته که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، که اوایل روز شنبه توسط نیروهای ویژۀ ایالات متحده دستگیر شد، "سرانجام به خاطر جنایاتش با عدالت روبرو خواهد شد."

پیش از این دولت ونزوئلا اعلام کرده بود که پس از وقوع چند انفجار در کاراکاس، پایتخت این کشور رئیس جمهور این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است.

دولت ونزوئلا ساعاتی پس از انتشار خبر "حمله" به خاک این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که "تهاجم نظامی بسیار جدی" ایالات متحده را محکوم می‌کند.

در پی انتشار ویدئوهایی از وقوع چند انفجار در پایتخت ونزوئلا که گفته می‌شود حدود ساعت دو بامداد شنبه، ۱۳ جدی رخ داد، خبرگزاری‌ها از پرواز طیاره‌ها بر فراز کاراکاس در میانه ناآرامی و ستون‌های دود در این شهر گزارش می‌‌دهند.

بر اساس بیانیۀ دولت ونزوئلا، این انفجارها علاوه بر شهر کاراکاس در سه ایالت میراندا و آراگوآ و لاگویارا رخ داده است.

خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از شاهدان عینی در کاراکاس گزارش داد که برق شهر در نزدیکی یک پایگاه نظامی هوایی بزرگ در جنوب این شهر قطع شده و در بخش‌هایی از شهر ستون‌های دود دیده و صداهایی بلند شنیده می‌شود.