ترمپ: امریکا تا زمان انتقال امن قدرت، ونزویلا را اداره خواهد کرد

ترمپ که روز شنبه در کنفرانس خبری در اقامتگاه مارالاگو خود در صحبت با خبرنگاران گفت « ما آن کشور را تا زمانی اداره خواهیم کرد که بتوانیم به گونه امن، درست و سنجیده انتقال قدرت را انجام دهیم.»

دونالد ترمپ گفت که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزویلا، و همسرش در عملیات شبانه، بامداد روز شنبه، بازداشت شده‌اند و در امریکا محاکمه خواهند شد.

او این عملیات را یکی از موفق‌ترین عملیات‌های نظامی در تاریخ امریکا توصیف کرد.

ترمپ افزود: «این یکی از خیره‌کننده‌ترین، مؤثرترین و قدرتمندترین نمایش‌های قدرت و شایستگی اردوی امریکا در تاریخ این کشور بود.»

او افزود که در این عملیات از نیروهای هوایی، زمینی و دریایی ایالات متحده استفاده شده است.

رییس جمهور ترمپ همچنان افزود که که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، شرکت‌های بزرگ نفتی امریکایی وارد ونزوئلا خواهند شد.

پیش از این پام باندی، لوی سارنوال ایالات متحده، در شبکهٔ ایکس (تویتر سابق) نوشته بود که نیکولاس مادورو و همسرش "به‌زودی در محاکم امریکایی و در خاک ایالات متحده با تمام شدت، با عدالت امریکا روبه‌رو خواهند شد."

باندی در ادامۀ افزوده است که مادورو و همسرش بر اساس پروندهٔ موجود در محکمهٔ فدرال نیویارک، با چند اتهام، از جمله "توطئهٔ نارکوتروریزم"، یا تروریزم مواد مخدر، مواجه هستند.

بازداشت رییس جمهور ونزویلا با واکنش های متعدد به همراه شد.

ایران و روسیه، دو متحد دولت مادورو در ونزویلا این اقدام را محکوم کردند

روسیه "همبستگی" خود با ونزویلا را تکرار کرد

وزارت خارجهٔ روسیه آنچه را "اقدام تجاوزکارانهٔ مسلحانه علیه ونزویلا" از سوی ایالات متحده خواند، محکوم کرد و گفت هرگونه "بهانه" برای توجیه چنین اقداماتی "غیرقابل قبول" است.

در بیانیهٔ این وزارت آمده است: "ما همبستگی خود را با مردم ونزویلا و حمایت‌مان را از مسیر رهبری بولیواری که در راستای حفاظت از منافع ملی و حاکمیت کشور گام برمی‌دارد، باری دیگر اعلام می‌کنیم."

این وزارت افزود که امریکای لاتین باید "منطقهٔ صلح" باقی بماند.

ونزویلا مهم‌ترین شریک مسکو در امریکای لاتین به‌شمار می‌رود و روسیه در حالی که مادورو با فشارهای داخلی و بین‌المللی ناشی از انتخابات مورد مناقشه و بحران اقتصادی جاری روبه‌رو بوده، از نظر دیپلماتیک و تا حدی نظامی از حکومت او حمایت کرده است.

در بیانیهٔ حکومت روسیه همچنان آمده است: "باید حق ونزویلا برای تعیین سرنوشت خود، بدون هرگونه مداخلهٔ مخرب، به‌ویژه مداخلهٔ نظامی از بیرون، تضمین شود".

ایران این اقدام امریکا را "نقض فاحش" امنیت منطقه‌ای خواند

ایران، یکی دیگر از متحدان اصلی ونزویلا، حملهٔ نظامی ایالات متحده را محکوم کرد. این خبر را رسانهٔ دولتی ایران، پرس‌تی‌وی، گزارش داده است.

به‌گفتهٔ پرس‌تی‌وی، وزارت امور خارجهٔ ایران اعلام کرده است که این حملهٔ ادعایی، حاکمیت و تمامیت ارضی ونزویلا و همچنان منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند.

در این گزارش به نقل از وزارت خارجهٔ ایران آمده است: "تجاوز نظامی ایالات متحده علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد، نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است که پیامدهای آن بر کل نظام بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت."



