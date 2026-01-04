متقاعدین در افغانستان: با فرا رسیدن فصل زمستان دیگر توان تأمین نیازهای اولیه زندگی را نداریم

آنان می‌گویند که سال‌ها در ادارات دولتی خدمت کرده‌اند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شده‌اند.

جان‌محمد، یکی از متقاعدین و عضو شورای متقاعدین در زون شرق،روز یکشنبه ۴ جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود وعده‌های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.

وضعیت متقاعدین بسیار خراب است،مشکلات اقتصادی دارند زمستان است؛ این بیچاره‌ها نه غذا دارند و نه لباس

بعضی‌ها خانه‌های خود را فروخته‌اند، حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. اکنون با مشکلات روزمره زندگی روبه‌رو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنم."

در همین حال، یک معلم متقاعد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه‌ های تداوی خود را ندارد:

"نه تقاعدی معلوم است و نه کسی تقاعدی می‌دهد، زمستان هم است. یک ماه می‌شود که سینه و بغل شدید هستم. مشکلات زندگی بسیار زیاد است، به شما و به همه معلوم است که وضعیت چگونه است".

این در حالی است که وزارت مالیۀ حکومت طالبان حدود ده روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در ۳۰ اداره، در پنج مرحله، آغاز شده است.

به گفته این وزارت، حدود ۱۲ هزار کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخت شده است.

اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از ۱۷۰ هزار نفر است.

مسوولان این انجمن می‌گویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و میکانیزم تطبیق آن به‌گونه‌ای است که بخش بزرگی از متقاعدین عملاً از دریافت حقوق محروم می‌شوند و تنها شمار اندکی مستحق شناخته می‌شوند.

افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"مشکل این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده، جمع می‌کنند و بعد می‌پرسند که چند سال حقوق گرفته‌ یی؟ پولی را که قبلاً گرفته شده، از پول تقاعد منفی می‌کنند؛ به این شکل به متقاعدین هیچ چیزی باقی نمی‌ماند. تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ فیصد متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن، هر کسی که در زمان جمهوریت حتی دو سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد، مستحق شناخته نمی‌شود."

هبت الله آخند زاده رهبر طالبان در خزان ۱۴۰۳ با صدور فرمانی مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعد شان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند.

اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند، برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند.

با آنهم وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد.

با این حال، شماری از متقاعدینی که حقوق‌ شان را دریافت کرده‌اند، پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته اند که مبلغ پرداخت ‌شده کمتر از حق واقعی‌شان بوده است.

عبدالقیوم ناصر، سخنگوی وزارت مالیۀ طالبان، در مورد این شکایت ‌ها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

حقوق تقاعد، پولی است که به کارمندان پیشین دولت پس از رسیدن به سن ۶۵ سالگی یا پس از ۴۰ سال خدمت پرداخت می‌شود، در صورت درگذشت فرد متقاعد، این حقوق به همسر او و سپس تا سن ۱۸ سالگی به فرزندانش پرداخت می‌ شود.