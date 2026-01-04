نیکولاس مادورو در زندان نیویارک؛ واکنش متحدان و رقبای ایالات متحده چیست؟

عملیات دستگیری مادورو از سوی ایران، روسیه و دیگر متحدان، ونزوئلا محکوم شد، اما مورد استقبال ونزوئلاییهای در تبعید قرار گرفت.
مادورو که در تصاویر با دستبند دیده میشود، ابتدا توسط ماموران فدرال به یک مرکز اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا در نیویارک منتقل شد تا مراحل اداری او انجام شود.
او سپس به یک مرکز بازداشت با تدابیر امنیتی بسیار شدید در بروکلین انتقال یافت.
ویدیویی که شبکه فاکسنیوز در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، مادوروی ۶۳ ساله را نشان میدهد که در حالی که از سوی ماموران فدرال بدرقه میشود، به خبرنگاران میگوید: «شببهخیر، سال نو مبارک.»
گزارشهای تاییدنشده حاکی از آن است که مادورو پس از دستگیری، ابتدا به پایگاه امریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا منتقل شد و سپس به پایگاه هوایی گارد ملی استوارت در محلۀ اورنج ایالت نیویارک انتقال یافت.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، در یک نشست خبری، در مورد عملیات دستگیری مادورو توضیح داد و افزود که ایالات متحده بهطور موقت این کشور امریکای جنوبی را «اداره» خواهد کرد «تا زمانی که بتوانیم یک گذار امن، درست و قضایی را انجام دهیم.»
روشن نبود که منظور ترمپ از اینکه ایالات متحده ونزوئلا را اداره کند چیست.
او به خبرنگاران گفت که در حال «منصوب کردن افرادی» از کابینه مادورو در ونزوئلا است، تا مسئولیت بگیرند، بی آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند.
یک جنرال ارشد امریکایی گفت که ۱۵۰ فروند طیارۀ نظامی امریکا پس از ماهها آمادگی در این حمله شرکت داشتند.
به نظر میرسد که معاون رئیسجمهور همچنان در قدرت است
به نظر میرسد که مقامهای ارشد مادورو، از جمله دیلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور ، همچنان در قدرت باشند.
ترمپ از رودریگز حمایت کرد و گفت: «او اساساً آماده است کاری را انجام دهد که ما فکر میکنیم برای عالی ساختن دوباره ونزوئلا لازم است.»
هرچند رودریگز مادورو را «تنها رئیسجمهور» ونزوئلا خواند و حمله امریکا را «لکهای ننگین» بر روابط دو کشور توصیف کرد.
ستره محکمهٔ ونزوئلا اواخر روز شنبه به رودریگز دستور داد که «بهگونهٔ سرپرست» صلاحیتها و اختیارات ریاستجمهوری را بهعهده بگیرد.
وضعیت اپوزیسیون ونزوئلا نیز نامشخص است.
ماریا کورینا ماچادو، چهره مورد حمایت امریکا و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شد.
او در شبکههای اجتماعی نوشت: «وقت آزادی فرا رسیده است.»
ونزوئلاییهای مقیم کلمبیا پس از حمله امریکا برای دستگیری نیکولاس مادورو به جشن و پایکوبی پرداختند.
پم باندی، لوی سارنوال امریکا، گفت مادورو و همسرش با کیفرخواستهای جنایی در نیویارک روبهرو هستند و به جرایمی مرتبط با قاچاق مواد مخدر متهم شدهاند.
حملات امریکا در ونزوئلا و دستگیری مادورو بهشدت از سوی برخی متحدان کاراکاس، و نیز از سوی آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، محکوم شد.
گوترش گفت اقدام نظامی امریکا «سابقهای خطرناک» ایجاد میکند.
خبرگزاریها به نقل از منابع گزارش دادند که قرار است شورای امنیت ملل متحد ساعت ۱۰ صبح دوشنبه، ۵ جنوری به وقت محلی، برای بررسی عملیات امریکا تشکیل جلسه دهد.
دیپلماتها گفتند که کلمبیا با حمایت روسیه و چین خواستار برگزاری این نشست شده است.
محکومیت اقدام امریکا از سوی روسیه و ایران
مسکو که روابط نزدیکی با ونزوئلا دارد، اعلام کرد که بهشدت نگران گزارشها درباره انتقال اجباری مادورو و همسرش از این کشور است و از ایالات متحده خواست آنها را آزاد کند.
به گزارش شبکه دولتی پرستیوی، ایران، یکی دیگر از متحدان کلیدی ونزوئلا، حمله نظامی امریکا را محکوم کرد و گفت این اقدام حاکمیت و تمامیت ارضی ونزوئلا و همچنین منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
جشنهایی به مناسبت دستگیری مادورو در خیابانهای شهرهای امریکای لاتین و نیز در اسپانیا دیده شد؛ جایی که ونزوئلاییها برای شادی گردهم آمدند.
واکنش متحدان غربی امریکا
بسیاری از متحدان واشنگتن، با وجود آنکه علاقهای به مادورو یا رژیم او ندارند، نسبت به ضرورت پایبندی به حقوق بینالملل هشدار دادند.
کییر استارمر، صدراعظم بریتانیا، گفت: «ما مادورو را رئیسجمهور نامشروع میدانستیم و برای پایان رژیم او اشک نمیریزیم.»
اما افزود: «با این حال، امروز صبح بر حمایت خود از حقوق بینالملل دوباره تاکید کردم.»
فرانسه اعلام کرد که حمله امریکا حقوق بینالملل را تضعیف میکند و تاکید کرد بحران ونزوئلا با دخالت بازیگران خارجی حل نمیشود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت مادورو «کشورش را به ویرانی کشانده است»، اما اقدام امریکا را از نظر حقوقی «پیچیده» توصیف کرد.
جورجیا میلونی، صدراعظم راستگرای افراطی ایتالیا و از متحدان ترمپ، اقدام امریکا را «مشروع» و «دفاعی» خواند.
کشورهایی چون اوکراین، مقدونیه شمالی، البانیا و کاسوو نیز پس از این حملات اعلام کردند که قاطعانه در کنار واشنگتن و مستقیمترین مداخله امریکا در امریکای لاتین از زمان حمله سال ۱۹۸۹ به پاناما، ایستادهاند.
اقدام نظامی امریکا پس از ماهها افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی واشنگتن بر ونزوئلا صورت گرفت؛ از جمله توقیف نفتکشهای ونزوئلایی و کشتن دهها نفر در حملات به قایقها در نزدیکی آبهای این کشور که ادعا میشد حامل مواد مخدر بودهاند.
واشنگتن همچنان از سال ۲۰۱۳، زمانی که مادورو بهعنوان جانشین مورد نظر هوگو چاوز به قدرت رسید، مشروعیت او را بهعنوان رئیسجمهور به چالش کشیده و به انتخاباتی اشاره کرده است که به گفته اپوزیسیون و دیگران، به نفع او در آن تقلب شدهاست.