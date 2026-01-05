زلزله زدگان در کنر در زمستان با شرایط دشوارتری رو به رو هستند

زلزله زدگان در کنر خانه ‌های ‌شان در زلزلۀ مرگبار ماه اگست سال گذشتۀ میلادی تخریب شده، می گویند هنوز هم در خیمه‌ هایی بسر می برند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند.

عبدالباسط یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:

«در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها بسر می بریم در قریه ما فقط دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد ؛اما دیگران همه در خیمه ها هستند، وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است ، کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و

همه به سینه و بغل، زکام و سرفه مبتلا شده اند

. گفته می توانیم که تعداد کودک صحتمند اینجا بسیار اندک است.»

در همین حال حسن‌جان باشندهٔ قریهٔ اورَک ولسوالی دیوه‌گل ولایت کنر که ۱۷ عضو خانواده‌اش را در این زلزله از دست داده است، می‌گوید که با سرد شدن هوا، نیاز به کمک ‌های فوری بیشتر احساس می‌شود و خانواده‌های آسیب‌دیده توان داشتن سرپناه مناسب، تهیه لباس زمستانی، دوا و دسترسی به درمان را ندارند.

«

در خیمه ها آب داخل می شود،خانه های ما ویران شده

، به لباس های گرم،آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم؛زیرا کودکان همه به بیماری سینه و بغل و بزرگان به زکام مبتلا شده اند،هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها به سر می بریم.»

از سوی دیگر، نصیر احمد، یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر، نیز وضعیت زلزله‌زده‌گان را نگران‌کننده توصیف می‌کند.

او به رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان، مشکلات مردم افزایش یافته است.

« وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده ، زیرا زمستان شده و هوا سرد است ؛اما آنان همچنان در خیمه ها بسر می برند،با آنکه برخی کمک ها مثل کمپل و دوشک برای شان صورت گرفته؛اما طوری که لازم است ضرورت های آنان به طور مناسب پوره نشده است،بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است، کودکان و زنان همه بیمار اند.»

این درحالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف، می گوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده است و خانواده‌ های که در زلزله‌ های اخیر خانه‌ های خود را از دست داده‌اند، در سرما می‌خوابند.

این نهاد روز یکشنبه (۱۴ جدی ، ۴ جنوری) با نشر این پیام در شبکه ایکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیراً به خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع کرده تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند.

در نتیجه زلزلهء به تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۲۵ در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به دو هزار نفر کشته، حدود چهار هزار تن زخمی و بیش از هشت هزار خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی‌سرپناه شدند.

پیش از آغاز فصل زمستان دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) گفته بود که حدود ۹۴ درصد خانواده‌ های آسیب دیده از زلزله شرق افغانستان در فضای باز یا در سرپناه موقت به سر می برند و با فرارسیدن زمستان، نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.

این درحالی است که بر اساس یک ارزیابی تازه سازمان ملل متحد که نزدیک به ۳ هفته قبل منتشر شد ، برای بازسازی و بهبود وضعیت مناطق آسیب‌دیده از زلزله ‌های شرق افغانستان به ۱۲۸.۸ میلیون دالر امریکایی بودجه نیاز است.