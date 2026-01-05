نیکلاس مادورو و همسرش امروز در محکمه ای در نیویارک حاضر می شوند

مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژۀ امریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویارک به یک توقیفگاهی امریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.

در همین حال، دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده به دلسی رودریگز، سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقام‌های این کشور هشدار داد که اگر با امریکا همکاری نکنند ،«بهای سنگینی» خواهند پرداخت.

آقای ترمپ در مصاحبه با روزنامه اتلانتیک که روز یکشنبه منتشر شد گفت: «اگر او {رییس‌جمهور سرپرست ونزوئلا} عمل درستی را انجام ندهد، بهای بزرگی را خواهد پرداخت، حتی بیشتر از مادورو.»

این اظهارات رییس جمهورایالات متحده در حالی مطرح می‌شود که رودریگز چپ‌گرا پیش از تعیین شدن به عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری ونزوئلا ، عملیات امریکا در کاراکاس را نقض منشور ملل متحد خواند.

یک جنرال ارشد امریکایی گفته که از ۱۵۰ طیاره در عملیات نظامی علیه مادورو استفاده شده است.

گفته شده که این عملیات پس از ماه ها آمادگی اجرا شد.

رییس جمهور دونالد ترمپ در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که امریکا به گونۀ موقت تا زمانی که یک گذار امن، مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود، این کشور را اداره خواهد کرد.

روسیه ، ایران و برخی دیگر متحدین ونزوئلا و شماری از دموکراتان در امریکا اقدام نظامی ایالات متحده در کاراکاس را محکوم کرده اند ؛ اما شهروندان ونزوئلا در تبعید از آن استقبال کردند.