کریکت بورد بنگلادش روز یکشنبه، ۴ جنوری، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای بازیکنان بنگلادش احساس امنیت کافی نمی‌کند تا در هند بازی کنند.

این کریکت بورد از شورای بین‌المللی کریکت خواسته است تا مسابقات تیم بنگلادش را در هند برگزار نکند.

کریکت بورد بنگلادش، این تصمیم را در واکنش به اقدام کریکت بورد هند و تیم کلکته نایت رایدر برای کنار گذاشتن یک بازیکن بنگلادشی در لیگ برتر هند اتخاذ کرده است.

همزمان، رسانه‌های هندی نیز گزارش داده‌اند که اخیراً در بنگلادش حوادثی از تبعیض و خشونت علیه هندوها رخ داده است.

تا کنون، شورای بین‌المللی کریکت پاسخی به درخواست کریکت بورد بنگلادش نداده است.

جام جهانی بیست‌آوره کریکت قرار است در فبروری امسال آغاز شود و مسابقات تیم بنگلادش در شهرهای کلکته و ممبی هند برنامه‌ریزی شده است.