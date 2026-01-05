امینه محمد: جامعهٔ جهانی نباید نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد

او روز یکشنبه، ۴ جنوری، در بیانیه‌ای در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون‌ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد.

میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت‌ و آمد محروم شده

«میلیون‌ ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت‌ و آمد محروم شده و با محدودیت ‌های شدید روبه‌رو هستند؛ جهان نباید در برابر این نقض‌ها چشم خود را ببندد.»

در همین حال، شماری از زنان افغان می‌گویند طالبان نه‌تنها به نقض حقوق زنان ادامه می‌دهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفته‌اند و در حال حاضر این کشور به زندانی برای آنان تبدیل شده است.

یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود ، به رادیو آزادی گفت.

«طالبان نه‌تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کرده‌اند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفته‌اند. آن‌ها تمام عرصه‌های زندگی عمومی، از جمله آموزش و کار زنان را محدود کرده‌اند؛ در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگدستی روبه‌رو هستند ،همه روز نقض حقوق بشر ادامه دارد.»

طالبان نه‌تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کرده‌اند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفته‌اند

یک فعال مدنی از ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نام اش درگزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.

«این ظلم طالبان تا زمانی ادامه خواهد داشت که جهان به آن فرصت بدهد. آن‌ها کار و آموزش زنان را ممنوع کرده‌اند و جهان در برابر این وضعیت سکوت کرده است. همین سکوت جامعه جهانی طالبان را جسورتر کرده است و به وضع محدودیت‌ها ی شان ادامه میدهند»

این زنان از جامعه جهانی می‌خواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر، اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند.

مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است.

حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، محدودیت ‌های گسترده‌ای را دربخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است.

جهان در برابر این وضعیت سکوت کرده است. همین سکوت جامعه جهانی طالبان را جسورتر کرده است

شورای امنیت سازمان ملل متحد در دهم دسمبر سال گذشته، وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را به ‌شدت نگران‌کننده خواند و خواستار تغییر سیاست ‌های طالبان شد.

در این نشست ویژه، جورجت گاگنیون، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آن‌که وضعیت امنیتی افغانستان ظاهراً آرام به نظر می‌رسد، مردم با فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تأمین شده است.

ادعای که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری، از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی، به چالش کشیده شده است.

این نهادها، ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی می‌دانند و تأکید می‌کنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.