جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز دوشنبه ۱۵جدی به رادیو آزادی گفت که این توافق در دومین جلسه آنلاین آنان، صورت گرفته است.

«در این جلسه که به هدف بازگشایی نقاط عبوری تجارتی میان دوکشور راه اندازی شده بود، فیصله شد که شش نفر از جانب افغانستان و شش نفر از جانب پاکستان تعین شوند و یک کمیته را ایجاد کنند و همچنان قرار به این شد که اینها به زودی در شهر جلال آباد جلسه داشته باشند و روی بازگشایی این راه ها طرح ها ونظریات شان را ارائه بکنند.».

در اعلامیه اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در این مورد به نقل از سید کریم هاشمی رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان آمده که گفته در صورت که حکومت پاکستان صلاحیت بازگشایی بنادر را به اتاق تجارت و صنایع پاکستان داده باشد، جانب افغانستان نیز آماده بازگشایی آن است.

در ادامه آمده که در این نشست به ایجاد کمیته مشترک ۱۲ نفره برای حل مشکلات، از سرگیری انتقال محموله‌ های متوقف شده و پیشگیری از تکرار چنین وضعیت‌ ها توافق شده است.

براساس اعلامیه، در این نشست که روز یکشنبه برگزار شد همچنان تعدادی از معاونان و اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رؤسای اتاق های ولایتی و جمعی از تاجران اشتراک داشتند و از جانب پاکستان عاطف اکرام شیخ رئیس فدراسیون اتاق ‌های تجارت و صنایع پاکستان و رؤسای اتاق های تجارت و صنایع خیبر پشتونخوا، کویته، وزیرستان شمالی و کورم حضور داشتند.

به اساس اعلامیه، عاطف اکرام شیخ، رئیس فدراسیون اتاق‌های تجارت و صنایع پاکستان، همچنان مسدود بودن بنادر میان دو کشور را به زیان تجارت به ویژه صادرات پاکستان دانسته گفته که در قدم نخست به آنعده از کانتینرهای متوقف شده در آنسوی خط دیورند که حامل کالاهای تجاری افغانستان اند، اجازه ورود داده خواهد شد.

جلسه اول آنلاین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و فدراسیون اتاق‌های تجارت و صنایع پاکستان به تاریخ ۹ جدی برگزار شد و در آن بر بازگشایی دایمی گذرگاه‌ها و تقویت همکاری ‌های تجاری تأکید شده بود.

تصمیم مبنی بر ایجاد یک کمیته مشترک در دومین جلسه این دو طرف، مورد استقبال اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان قرار گرفته است.

نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت: «اتاق مشترک افغانستان پاکستان از هر اقدام که به هدف باز شدن راه ها صورت می‌گیرد استقبال کرده و در زمینه همکاری می‌کند.»

با این حال، شماری از تاجران افغانستان و پاکستان این نشست‌ها را چندان مؤثر ندانسته و تأکید می‌کنند که این موضوع جنبه سیاسی دارد و برای حل آن باید حکومت ‌های طالبان و پاکستان به توافق برسند.

عطاالله یکی از تاجران سبزیجات و میوه تازه که به دلیل مسدود بودن راه ها آسیب جدی دیده است در مورد به رادیو آزادی گفت: «به شمول خودم بیشتر تاجران میوه تازه زیاد متضرر شدند، به نظر من این نشست ها چنان نتیجه نخواهد داد که بالای باز شدن راه ها تاثیر بگذارد ملا برادر خودش گفته تا زمانیکه پاکستان یک تضمین قوی ندهد راه را باز نمیکند حالا این موضوع سیاسی و بین بزرگان حکومت هاست.»

شاهد حسین یکی از تاجران پاکستانی که کار و بار سمنت که به دلیل مسدود ماندن بنادر متضرر شده است، نیز نظر مشابه دارد.

«این یک اقدام عادی است و از بسیار وقت به این طرف جریان دارد موضوع سیاسی و بین حکومت های دو کشور است خواست ما از این حکومت ها این است که مردم دوطرف با تباهی روبرو شده است، تلاش‌ها برای احیای تجارت بین افغانستان و پاکستان بسیار ضرور است.»

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند.

در واکنش به این اقدام پاکستان ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست ‌الوزرای طالبان به تاریخ ۱۲ نوامبر در نشستی با صنعت ‌کاران و تاجران افغان هشدار داد تا زمانی که اسلام‌آباد تضمین ندهد که مسیر های تجارتی را در هر شرایطی مسدود نمی‌کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند.

از آن زمان تاکنون، هیئت ‌های حکومت طالبان و پاکستان چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفت‌وگو کرده‌اند، اما این مذاکرات بی‌نتیجه پایان یافته است.

مسدود ماندن گذرگاه ها بین دو کشور زیان بزرگ اقتصادی را به تاجران و کسبه کاران دو کشور وارد کرد.

خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در ماه عقرب سال جاری به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور، به تاجران افغان دست کم صد میلیون دالر زیان رسیده و میزان خسارات هر روز در حال افزایش است.

بر اساس معلومات این اتاق، روزانه حدود دو هزار موتر تجارتی بین دو کشور رفت و آمد می‌کرد که حجم تجاری ماهانه آن به ۲۰۰ میلیون دالر می‌رسید.

پس از مسدود شدن مسیرهای تجارتی بین افغانستان و پاکستان حکومت طالبان تلاش هایش را برای دریافت راه های بدیل شدت بخشیده و در این مدت روابط اش را با هند، ایران و کشورهای آسیای میانه به شمول ازبکستان گسترش داده و قرار دادهای تجارتی را نیز به امضا رسانده است.