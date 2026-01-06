واکنش دهقانان به فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع کشت بنگ در افغانستان

یکی از دهقانان در ولایت کندز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرد، می‌گوید هنگام صدور چنین فرمان‌هایی، حکومت طالبان باید برای معیشت دهقانان بدیل‌های اقتصادی نیز در نظر بگیرد.

ما اندک بنگ در زمین های خود کشت می کنیم، اما پس از این چه کنیم، اما حکومت هر روز یک فرمان تازه صادر میکند که دهقانان را متضرر میسازد

وقتی فرمان صادر می شود راه حل آنرا هم برای ما بسنجند تا ما دهقانان متضرر نشویم."

به گفته شماری از این دهقانان بنگ یا شاهدانه، گیاهی است که چرس از شیره و گل آن به‌دست می‌آید.

یک دهقان دیگر در ولایت بلخ که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش تاکید دارد که حکومت باید برای دهقانان کمک کند.

"حالا که از طرف نظام منع قرار گرفته است که چرس کشت نشود، دهاقین فعلاً هر چیزی را که کشت می کنند، یک آفات و صدمه می بیند و زحمت کشی دهقان هدر می رود و مصرف اش را پوره نمی کند، بدیل این باید برای دهقان داده شود."

این درحالیست که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانی تازه کشت بنگ را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرده است.

در این فرمان که روز دوشنبه ۱۵جدی از جانب ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان در شبکه ایکس منتشر شده آمده است که از این پس هیچ فردی اجازه ندارد در زمین‌ های خود بنگ کشت کند و هر زمینی که در آن بنگ کشت شده باشد، تخریب خواهد شد.

در این فرمان آخند زاده به وزارت داخله حکومت طالبان و سایر نهادهای کشفی آن دستور داده است تا متخلفان را بازداشت کرده و به محاکم معرفی کنند و محاکم مکلف ساخته شده اند تا متخلفان را مطابق این حکم مجازات کنند.

در این حال حدود یک هفته قبل اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) درگزارشی گفت که ۸۵ درصد دهقانان که قبلا در بدخشان، بلخ و کندز سه ولایت شمال افغانستان،خشخاش کشت می کردند، پس از ممنوعیت کشت خشخاش نتوانسته‌اند درآمد از دست رفته خود را جبران کنند.

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، حدود دوماه قبل نیز هشدار داد که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند.

این اداره درماه عقرب امسال نیز در یک گزارش دیگر ابراز نگرانی کرده بود که تولید «میتامیفتامین»وسایرمواد مخدر با استفاده ازترکیبات شیمایی در افغانستان افزایش یافته است.

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان در سال ۲۰۲۲ میلادی با صدور فرمانی، کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد

پس از آن، طالبان در ولایت‌ها و مناطق مختلف عملیات‌هایی را برای از بین بردن کشت‌زارهای کوکنار انجام دادند.

اما دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) درماه سرطان امسال در گزارش گفته بود که استفادۀ سنتی از چرس و تریاک در افغانستان کاهش یافته، در حالی که استفاده از مواد مخدر خطرناک به شمول هیروئین و شیشه، افزایش یافته است.

این دفتر پیش از این درگزارشی گفته بود که کاهش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی به منبع درآمد جدیدی برای شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته تبدیل شده است.

اما مقام های حکومت طالبان گفته اند که سطح تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشورنزدیک به صفر رسیده است.

برخی از دهقانان می‌گویند در شرایطی که خشکسالی و آفات طبیعی بخش بزرگی از حاصلات آنان را از میان برده و مشکلات معیشتی‌شان رو به افزایش است، کمک‌ها و کشت‌های بدیل توزیع‌شده در شماری از مناطق بسنده نبوده و حکومت طالبان باید برنامه‌های مؤثرتر و پایدارتر برای بهبود وضعیت دهقانان روی دست گیرد.