خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که بر اساس آخرین دور مذاکرات آنلاین میان مسئولان این اتاق و فدراسیون اتاق‌های تجارت و صنایع پاکستان قرار بود که یک کمیتۀ مشترک از هر دو طرف روی بازگشایی گذرگاه‌ها مذاکره کنند.

به گفتۀ آقای الکوزی، اما طرف پاکستانی دوشنبه‌شب به آنان خبر داده که به علت مشکلات تخنیکی آنان در این نشست که قرار بود در نقطۀ صفری در تورخم برگزار شود، شرکت نمی‌کنند.

اما از طرف شب از آن طرف گفته شد که برخی مسائل تخنیکی است و شما نیایید که مجلس نمی‌شود.

"اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هفت نفر خود را برایشان معرفی کرد که بروند در آنجا در نقطۀ صفری صحبت کنند و سرانجام ما آماده شدیم که امروز (سه‌شنبه) باید می‌رفتیم و آنها هم نفرهای خود را معرفی کرده بودند، اما از طرف شب از آن طرف گفته شد که برخی مسائل تخنیکی است و شما نیایید که مجلس نمی‌شود."

آقای الکوزی می‌گوید که حکومت طالبان هم موافق بود که چنین نشستی برگزار شود.

به گفتۀ او، حکومت طالبان بر این باور است که گذرگاه‌های از سوی حکومت پاکستان بسته شده و برای بازگشایی‌اش هم باید حکومت پاکستان به وزارت صنعت و تجارت آنان پیشنهاد ارائه کند و تضمین کند که بار دیگر اقدام به بستن گذرگاه‌ها نمی‌کند.

آنچه که مقام‌های حکومت طالبان هم پیش از این بر آن تأکید کرده اند.

اما در آن سوی گذرگاه‌ها، سکتور خصوصی پاکستان در قسمت تعویق مذاکرات دیدگاه متفاوتی دارد.

سید حسین جواد کاظمی، عضو اتاق تجارت پاکستان می‌گوید که قرار بود که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یک کمیتۀ با صلاحیت برای گفت‌وگوها معرفی کند، اما تا هنوز در این باره پاسخی دریافت نکردند.

ما به همتایان افغان خود که سران اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اند گفتیم که برای برگزاری جرگه مشترکاً کمیته‌های با صلاحیت ایجاد کنیم، هنوز پاسخ آنها را دریافت نکردیم.

"ما به همتایان افغان خود که سران اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اند گفتیم که برای برگزاری جرگه مشترکاً کمیته‌های با صلاحیت ایجاد کنیم، هنوز پاسخ آنها را دریافت نکردیم. هرگاه پاسخ آنان به دست ما رسید، آن را با حکومت خود شریک خواهیم کرد و انشاالله پس از دریافت اجازه ما با هم در مرز جرگه برگزار می‌کنیم و به یک راه حل خواهیم رسید و نتایج آن را با دولت خود در میان خواهیم گذاشت."

در همین حال داوود مایار، آگاه امور اقتصادی می‌گوید که این موضوع در نتیجۀ توافق سکتور خصوصی حل نخواهد شد و باید حکومت طالبان و حکومت پاکستان در این باره تصمیم بگیرند.

او به رادیو آزادی گفت:

"موارد اقتصادی یا حقوقی، این مسائل تمام‌شان دنباله‌رو مسائل بزرگ سیاسی است. یعنی تصمیم اصلی از طرف سیاسیون یا در کل در جایی که بحث سیاست‌های خارجی مطرح می‌شود، گرفته می‌شود."

مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گویند که بسته ماندن گذرگاه‌ها زیان‌های اقتصادی زیادی به هر دو طرف وارد کرده است.

به گفتۀ آنان، در حال حاضر بهای برخی موادهای وارداتی از پاکستان از جمله دوا و سمینت در افغانستان افزایش یافته و همچنان حدود ۱۱ هزار تا ۱۲ هزار کانتینتر تاجران افغان در پاکستان متوقف مانده اند که هر روز باید برای دیمریج (کرایۀ جای) هزینه بپردازند.

پس از درگیری‌ها میان نیروهای حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی در ماه اکتوبر در امتداد خط دیورند، حکومت پاکستان تمامی راه‌های خود با افغانستان را بست.

حکومت طالبان نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرده تا زمانی‌که از پاکستان تضمین گرفته نشود که پس از این از بستن گذرگاه‌ها به‌عنوان فشار سیاسی علیۀ افغانستان استفاده نخواهد شد، این راه‌ها همچنان بسته خواهند ماند.