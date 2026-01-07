تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد معترضان در آبدانان ایران پس از هجوم به فروشگاه وابسته به سپاه پاسداران مردم کیسه‌های برنج را به نشانۀ اعتراض در جاده‌ها پاشیدند. از این حرکت با عناوینی چون «برنج‌پاشی» و «باران برنج» نام برده شده این اتفاق چند روز پس از آن رخ داد که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، از پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر ایرانی برای کاهش فشار افزایش قیمت‌ها خبر داده بود.