وریان از غذا‌های قدیمی در شرق افغانستان است که زنان آن را به‌صورت دسته‌جمعی و تفریحی در کنار جوی‌ها و دریاها آماده می‌کردند.

این غذا با زحمت فراوان از ماش تهیه می‌شود.

هرچند امروز این خوراک کمتر پیدا می‌شود، اما به‌کلی از بین نرفته است و هنوز هم در مرکز ولایت ننگرهار، جلال‌آباد، و از برخی بازارهای محلی ولسوالی‌ها، یک کیلوی آن تا حدود دوصد افغانی به فروش می‌رسد.

اما وریان چه گونه تهیه می‌شود؟

خبرنگار رادیو آزادی در آغاز گفت‌وگویی با ستاره، زن ۸۷ ساله و از باشندگان اصلی قریهٔ ارغچ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار پرسیده است.