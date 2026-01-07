مایکل روبین: نگرانم ترمپ قدرت در ایران را به کسی مانند حسن روحانی منتقل کند

رویکردها به چشم‌انداز ایرانِ ملتهب در این روزها گوناگون است. گروهی از تحلیلگران نسبت به سرنوشت این تحولات محتاطانه خوش‌بین هستند، در حالی که گروهی دیگر آشکارا به نتیجهٔ آن بدبین هستند. آیا این دور تازهٔ اعتراضات که از هفتم جدی در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در جریان است، لزوماً به دموکراسی منجر می‌شود؟ یا تاریخ، ساختار قدرت و مداخلهٔ بازیگران داخلی و خارجی، مسیر دیگری را رقم خواهد زد؟ هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، در گفت‌وگو با مایکل روبین، پژوهشگر ارشد اندیشکدهٔ «امریکن اینترپرایز» و از تحلیلگران باسابقه در امور ایران، تلاش کرده‌ به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.