بررسی بحران آب در افغانستان؛نشست اتحادیه اروپا در راه است

در میانۀ نگرانی های فزاینده در بارۀ کم آبی در افغانستان ، اتحادیۀ اروپا نشستی را برای بحث در مورد آنچه «بحران آب» در این کشور خوانده است در ( اول دلو ، ۲۱ جنوری) برگزار خواهد کرد.

دفتر اتحادیۀ اروپا در افغانستان در شبکۀ ایکس روز چهارشنبه ۱۷ جدی نوشت که این اتحادیه نشست را با برنامۀ تحقیقاتی XCEPT به صورت آنلاین میزبانی می کند.

این برنامۀ تحقیقاتی در بیانیه ای گفته است که بحران آب در افغانستان تنها به پایتخت محدود نمی‌شود ، بلکه مناطق روستایی این کشور که برای تامین غذایی حیاتی هستند نیز تحت تأثیر قرار گرفته ‌اند.

در ادامه آمده که در این نشست نتایج ارزیابی دقیق از تاثیرات تغییرات اقلیمی و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در حوزۀ دریای هلمند بررسی خواهد شد.

نجیب الله سدید کارشناس امور آب و محیط زیست ، برگزاری چنین نشست ها را یک گام مثبت می داند ؛ اما روی اقدامات عملی تاکید می کند.

«من فکر می کنم که این منطقه نسبت به بحث ها و وبینار ها به کار عملی و کار ساحوی نیاز دارد تا مشکلاتی که از سال های قبل در اینجا پیشبینی شده و تشخیص داده شده است به آن راه حل پیدا شود به خصوص در حوزۀ آبریز هلمند ، بحث زراعتی که وابسته به آب های زیرزمینی است در این حوزه و این آب ها در حال انقراض و در حال پایین رفتن است و این می تواند که زندگانی بیشتر مردم ولایات کندهار ، هلمند ، نیمروز و فراه را به مخاطره بی اندازد.»

دفتر کمک‌‌های بشری اتحادیۀ اروپا برای آسیا در اول ماه جدی گفت که بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند.

سید آغا، باشندۀ شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان است.

او به رادیو آزادی گفت که مردم در این شهر مجبور اند که برای تامین آب مسافت زیادی را طی کنند.

«مردم تا حدی با مشکل در بخش آب مواجه اند که از نقاط بسیار دُور آب می آورند، در شهر حتی تا عمق ۲۰۰ متر هم آب بیرون نمی‌آید.»

ادارۀ خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) هشدار داده است که سطح پایین غیرمعمول برفباری و بارندگی در زمستان امسال در افغانستان، در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی خواهد گذاشت.

این اداره گفته است که افغانستان در سال جاری زمستان گرمتر از معمول و خشک را تجربه خواهد کرد.

افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشور ها در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می شود.