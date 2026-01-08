ترمپ بعد از تهدید رئیس جمهور کلمبیا اورا به قصر سفید دعوت کرد

دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، رئیسجمهور کلمبیا، گوستاوو پترو، را به قصر سفید دعوت کرد. این دعوت روز چهارشنبه، چند روز پس از آن صورت گرفت که رئیسجمهور ترامپ آقای پترو را به دلیل ادعاهای مربوط به قاچاق مواد مخدر تهدید کرده و گفته بود ممکن است علیه او عملیات نظامی انجام دهد.
پس از آنکه نیروهای امریکایی در سوم ماه جنوری رئیسجمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، را از قدرت برکنار کرده و برای محاکمه به ایالات متحده انتقال دادند، در همان روز رئیسجمهور ترامپ به رئیسجمهور کلمبیا هشدار داد و گفت: «مراقب باشد.»
روز چهارشنبه، پس از نزدیک به یک سال، رؤسایجمهور امریکا و کلمبیا با هم گفتوگوی تلفنی داشتند و پس از آن ترامپ گفت که به زودی با رهبر کلمبیا دیدار خواهد کرد.
ترامپ در صفحه «تروث سوشیال» خود نوشت که پترو به منظور توضیح در مورد مواد مخدر و سایر اختلافات با او تماس گرفته است.
ترامپ افزود که از تماس و شیوه گفتوگوی پترو راضی است و امیدوار است در آینده نزدیک او را در کاخ سفید ملاقات کند.
نیروهای امریکایی صبح روز شنبه به پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، حمله کردند، اهداف نظامی را بمباران نمودند و در جریان عملیات غافلگیرانه، مادورو را از قدرت برکنار کردند.
ترامپ روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران، کلمبیا را نیز به اقدام نظامی مشابه تهدید کرد.
رئیسجمهور ترامپ، رئیسجمهور کلمبیا را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده و بر او و خانوادهاش تحریمهای مالی وضع کرده است.
زمانی که از ترامپ پرسیده شد آیا امکان مداخله نظامی مشابه ونزوئلا، وجود دارد یا نه، ترامپ گفت: «این برایم خوب به نظر میرسد.»
پترو روز دوشنبه گفت که در برابر چنین تهدیدهایی آماده گرفتن سلاح است.
اما پس از گفتوگوی تلفنی، پترو در یک گردهمایی به هوادارانش گفت که آماده دیدار با ترامپ در کاخ سفید است. تاکنون تاریخ مشخصی برای جنین ملاقات اعلام نشده است.
او گفت که قصد داشت سخنان تندی مطرح کند، اما پس از حدود یک ساعت گفتوگو با ترامپ، لحنش نرمتر شد.