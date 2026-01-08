در نتیجۀ حملات روسیه، حدود ۱ میلیون اوکراینی در دمای یخبندان بی برق شدند

در نتیجۀ حملات روسیه بخش‌هایی از زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب اوکراین فلج شده و در میان دمای یخبندان، حدود یک میلیون نفر در تاریکی قرار گرفته‌اند.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که این حملات «هیچ توجیه نظامی ندارد».

بوریس فیلاتوف، شاروال دنیپرو، پنج‌شنبه، ۸ جنوری گفت، در نتیجۀ حملات شبانه‌ بر این شهر و شهرهای دیگر، «وضعیت اضطراری در سطح ملی» ایجاد شده است.

وزارت انرژی اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها در منطقه دنیپروپتروفسک حدود ۸۰۰ هزار مصرف کنندۀ برق، بی برق هستند و پیش‌بینی می‌شود درجۀ حرارت تا منفی ۱۱ درجه سانتی‌گرید کاهش یابد.

روسیه بارها ادعا کرده است که زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار نمی‌دهد، با وصف شواهد فزاینده‌ای که خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

رئیس جمهور زلنسکی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «در چنین حملاتی بر بخش انرژی و زیرساخت‌ها که مردم را در زمستان بدون برق و گرمایش می‌گذارد، هیچ‌گونه توجیه نظامی وجود ندارد.»

او افزود: «این جنگ روسیه به‌طور مشخص علیه مردم ما و علیه زندگی در اوکراین و تلاشی است برای درهم شکستن اوکراین.»

یولیا سویریدنکو، صدراعظم اوکراین، هشدار داد که وخامت شرایط آب‌وهوایی فشار بیشتری بر خانواده‌ها در مناطق آسیب‌دیده وارد خواهد کرد.

او در تلگرام نوشت: «سیستم انرژی اوکراین هر روز زیر حملات دشمن قرار دارد و کارگران بخش انرژی در شرایطی به‌شدت دشوار کار می‌کنند تا برق و گرما را برای مردم تامین کنند.»

ایوان فدوروف، رئیس اداره نظامی منطقه زاپوریژیا، گفت که شامگاه ۷ جنوری این منطقه به‌طور کامل برق خود را از دست داد و افزود که این نخستین خاموشی کامل این منطقه در سال‌های اخیر بوده است.

دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا مناطق صنعتی پرجمعیت در نزدیکی خطوط مقدم هستند که بخش‌هایی از آن‌ها تحت اشغال روسیه قرار دارد.

از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه در فبروری ۲۰۲۲، این مناطق بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته‌اند.

نیروهای روسیه در آغاز خزان ۲۰۲۵ حملات خود بر زیرساخت‌های انرژی و گاز اوکراین را افزایش دادند که این امر تامین انرژی را در فصل گرمایش مختل کرد.

آخرین حملات در حالی صورت می‌گیرد که گفت‌وگوها برای ارائه یک طرح صلح به‌منظور پایان دادن به طولانی‌ترین و مرگ‌بارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شدت گرفته است.

زلنسکی گفت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نباید به معنای قطع یا کاهش ارسال سیستم‌های دفاع هوایی و تجهیزات نظامی مورد نیاز برای مقابله با چنین حملاتی باشد.

او گفت: «گفت‌وگوهای دیپلماتیک نمی‌تواند بهانه‌ای برای کند شدن ارسال سیستم‌های دفاع و تجهیزاتی باشد که به حفاظت از جان انسان‌ها کمک می‌کند. ما با شرکای خود کار می‌کنیم تا پاسخ مناسبی تضمین شود.»

بر اساس اسناد حکومتی، روسیه از فبروری ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۴۵۰۰ حمله بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده است.

سازمان ملل متحد هشدار داده است که با سقوط دما به زیر نقطه انجماد و روبه‌رو بودن شهرها با خاموشی‌های طولانی و روزانه، غیرنظامیان اوکراینی بار دیگر برای زمستان زیر آتش آماده می‌شوند.

جویس مسویا، معاون هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل، گفت: «مردم اوکراین این امتیاز را ندارند که منتظر شرایط بهتر بمانند. آن‌ها چهارمین زمستان پس از تشدید این جنگ را، زیر آتش و در تاریکی، تحمل می‌کنند.»