اعتراضات گسترده همزمان با قطع اینترنت در ایران؛ دونالد ترمپ درباره کشتن معترضان هشدار داد

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دونالد ترمپ در گفت‌وگویی با هیو هویت، مجری محافظه‌کار رادیویی، گفت: «به آن‌ها [مقام‌های ایران] گفته‌ام اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولاً در جریان شورش‌هایشان انجام می‌دهند؛ آن‌ها شورش‌های زیادی دارند، اگر چنین کاری کنند ما به آن‌ها ضربه بسیار سختی خواهیم زد.»

او پیش از این دو بار به حکومت ایران در بارۀ استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داده بود.

دونالد ترمپ در مصاحبه پنج‌شنبه خود در پاسخ به سوالی درباره این که آیا پیامی برای مردم ایران دارد، گفت: «فقط می‌توانم بگویم به‌شدت به آزادی فکر کنید. هیچ‌چیز شبیه آزادی نیست. شما مردم شجاعی هستید و اتفاقی که برای کشور شما افتاده، شرم‌آور است.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین درباره دیدار احتمالی با شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، اعلام کرد:

«من او را دنبال کرده‌ام و به نظر می‌رسد آدم خوبی باشد، اما مطمئن نیستم که در مقطع فعلی انجام چنین دیداری در جایگاه رئیس‌جمهور کار مناسبی باشد. فکر می‌کنم باید اجازه بدهیم همه وارد میدان شوند و ببینیم چه کسی مطرح می‌شود. الزاماً مطمئن نیستم که این کار، در حال حاضر، اقدام مناسبی باشد.»

شهرهای مختلف ایران بیش از ۱۰ روز است که شاهد اعتراضات اقتصادی-سیاسی است؛ اعتراضاتی که ده‌ها کشته بر جا گذاشته و صدها تن نیز بازداشت شده‌اند.

شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات گسترده در شامگاه پنجشنبه بود

گزارش‌های دریافتی از ایران حاکی است که هم‌ز‌مان با خاموشی و قطعی اینترنت در بخشی از تهران و برخی نقاط کشور، اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف ایران آغاز شده است. گروه نت‌بلاکز بر اساس شاخص‌های همزمان، قطع سراسری اینترنت در ایران را تأیید کرد.

بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مناطق آریاشهر (صادقیه)، نارمک، ولیعصر، بلوار کشاورز، یوسف‌آباد، خیابان آزادی در تقاطع اسکندری، نارمک و تهرانسر در پایتخت شاهد تجمع‌های معترضان در دوازدهمین روز اعتراضات اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی بوده است.

از شهرهای تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، اراک، قائم‌شهر، تالش در گیلان و بندر گز در گلستان نیز خبر می‌رسد که معترضان تجمع‌های خود را آغاز کرده و علیه مقام‌های حکومتی بویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار می‌دهند. «مرگ بر دیکتاتور»، «جاوید شاه»، «این آخرین نبرده پهلوی برمی‌گرده»، «آزادی آزادی آزادی» از جمله شعارهایی است که در ویدئوهای منتشر شده از شهرهای مختلف شنیده می‌شود.

در اردبیل نیز تجمع‌ها باعث ایجاد ترافیک سنگین در منطقه شریعتی این شهر شده است.

ویدئوی ارسالی به رادیوفردا، حضور معترضان در بهبهانِ خوزستان را نشان می‌دهد که در میدان بیمارستان این شهر بیرق «شیر و خورشید» را در دست دارند. معترضان شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» سردادند.

همچنین در دیگر مناطق شهر، از جمله حدفاصل فلکه شیراز تا محسنی و حدفاصل فلکه بیدبلند تا بیمارستان، تجمع معترضان گزارش شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، به سوی معترضان تیراندازی شده و گاز اشک‌آور شلیک شده است.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور معترضان در بلوار وکیل‌آباد مشهد را در پنج‌شنبه‌ شب نشان می‌دهد.

ویدئوهای دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد در برخی نقاط تهران از جمله در نازی‌آباد تهران موتورسایکل‌های نیروهای حکومتی به آتش کشیده شده‌اند.