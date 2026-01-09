جک گولدستون: ما در آغاز یک لحظهٔ انقلابی در ایران هستیم
گستردهتر شدن دامنهٔ اعتراضات در نقاط مختلف ایران بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده که ایران در آستانهٔ یک لحظهٔ تعیینکننده قرار گرفته است. اما چه زمانی میتوان گفت یک جامعه واقعاً وارد فرآیند انقلابی شده است و چه عواملی سرنوشت این فرآیند را رقم میزنند؟ برای پاسخ به این سوالات با جک گولدستون، استاد سیاست عمومی و نظریهپرداز انقلابها، گفتوگو کردهایم. آقای گولدستون از نشانههای آغاز یک «لحظهٔ انقلابی» سخن میگوید؛ لحظهای که به باور او میتواند به تغییر بنیادین منجر شود، اما همچنان با عدم قطعیت، خطر سرکوب و پیچیدگیهای درونساخت قدرت روبهروست.