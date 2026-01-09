آیا تشکیل اتاق«زنان افغانستان» در وزارت خارجه اسپانیه میتواند موءثر باشد؟

یک روز پس از افتتاح اتاق زنان افغانستان در وزارت خارجه اسپانیا، برخی شرکت کنندههای مراسم افتتاحیه این اتاق میگویند که تلاش میکنند از طریق این اتاق صدایشان را در مورد وضعیت زنان افغانستان به گوش جهانیان برسانند.
خدیجه امین رئیس انجمن امید آزادی و یکی از شرکت کنندهها روز جمعه «۹ جنوری» به رادیو آزادی گفت که ایجاد این اتاق یک دستاورد بزرگ در جهت حمایت از مبارزات زنان افغان است: "ما از طریق این اتاق میخواهیم صدای زنان افغان را به گوش جهان برسانیم، تا اینکه متوجه وضعیت زنان در افغانستان شده و اقدام جدی در برابر اقدام پیش آمده در افغانستان داشته باشند، چون همه میدانند که افغانستان در چه وضعیت است و تا کنون هیچ توجه خاصی صورت نگرفته و هیچ فشاری بالای طالبان وارد نشدهاست تا محدودیتها را بردارند."
بهگفته وی، ایجاد این اتاق رنج زنان افغانستان را تبدیل به یک سند دیپلوماتیک میکند و شکستن سکوتی است که طالبان میخواهند بالای زنان تحمیل کنند.
این اتاق که به گونه نمادین است، روز پنجشنبه «۸ جنوری» در نشستی که پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، دیپلماتهای این کشور و همچنان شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند، رسماً افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این اتاق پدرو سانچز صدراعظم اسپانیا گفت که این اتاق به پاس قدردانی از زنان و دختران افغان که برای حقوق وآزادیهای خود مبارزه میکنند، ایجاد شدهاست.
در جریان این مراسم، همچنان فعالان زن افغان به محدودیتهای شدید و نقض گسترده حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره کردند.
آنان تأکید کردند که دسترسی به آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندهگی اجتماعی به شدت محدود شدهاست.
در این حال شماری از زنان در داخل افغانستان هرچند از ایجاد این اتاق استقبال میکنند، اما تأکید دارند که ایجاد این اتاق شکل نمادین نداشته باشد، بلکه عملاً برای حل مشکلات زنان در داخل افغانستان اقدامات مؤثر را انجام بدهد.
نوریه نجفیزاده یکی از زنان در ولایت بلخ در مورد به رادیو آزادی گفت: "افتتاح اتاق زنان افغان در وزارت خارجه اسپانیا یک اقدام بسیار مثبت و خوب است، امیدوارم این اتاق بتواند یک فشار مستعمر و مشخص را بر طالبان وارد کند، به ویژه در بخش کار و آموزش زنان، توقف بازداشتها و خشونتهای که انجام میدهند و حمایتهای مالی بر زنان که سرپرست ندارد بکند، ایجاد تغییر به گونه عملی صورت بگیرد."
مرسل باشنده کابل و یکی از زنانی که از سوی طالبان از کار برکنار شده، نیز میگوید: "کسانیکه در این بخش برای حمایت از خانمها کار میکنند، یک کار نیک است، اما متأسفانه که اکثر آنها به شکل سمبولیک ایجاد شده، بخاطریکه کسی عملاً برای خانمها کار نکردهاست. در شرایط فعلی خانمهای افغان با مشکلات زیاد روبهرو هستند، رنج میبرند از بیسوادی و ممانعت در وظیفه و کاملاً محروم هستند از همه چیز."
این اتاق در حالی برای حمایت از زنان افغان در وزارت خارجه اسپانیا افتتاح شده که اخیراً امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، وضعیت زنان در افغانستان را «بهشدت نگرانکننده» خوانده و گفته است که جهان نباید در برابر این موضوع سکوت کند.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، محدودیتهای متعددی از جمله آموزشی بر دختران بالاتر از صنف ششم و سپس بر محصلین دختر پوهنتونها وضع کرده و همچنان زنان را از رفتن به وظیفه در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی منع کردهاند.
با وجود واکنشهای ملی و بینالمللی از عملکرد طالبان در برابر زنان افغان، مقامهای طالبان پیش از این بارها گفته اند حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تأمین شدهاست.
ادعایکه پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری، از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی، به چالش کشیده شدهاست.