ترمپ یک بار دیگر به رهبران ایران هشدار داد

او در جریان یک نشست در قصر سفید، به پرسشهایی در مورد ایران و برخی مسائل دیگر نیز پاسخ داد.
آقای ترامپ افزود:
ایران در یک مشکل بزرگ قرار دارد. به نظر من، مردم برخی شهرها را در دست گرفتهاند؛ چیزی که هیچکس فکر نمیکرد چند هفته پیش امکانپذیر باشد
ما وضعیت را با دقت بسیار زیاد زیر نظر داریم. من با صراحت و قاطعیت اعلام کردهام که اگر آنها مانند گذشته کشتار مردم را آغاز کنند، ما وارد عمل خواهیم شد؛ ما آنها را بسیار سخت هدف قرار خواهیم داد، آنگونه که درد را احساس کنند. و این به معنای حضور نیروهای نظامی در منطقه نیست، بلکه به این معناست که ضربهای قاطع و بسیار شدید، در همان جایی که دردناک باشد، وارد خواهد شد."
به درخواست شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران رضا شاه، شام جمعه بار دیگر دهها هزار نفر در شهرهای مختلف، بهویژه در تهران، به خیابانها آمدند.
در ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، دیده میشود که مردم به صورت گروهی شعارهای ضد رژیم سر میدهند.
همچنین گزارشهایی از خشونت نیروهای نظامی ایران علیه معترضان و سرکوب آنها نیز منتشر شده است.
اگرچه شمار تلفات روز جمعه و ساعات پایانی شب هنوز اعلام نشده، اما برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران تأیید کردهاند که تا روز پنجشنبه دستکم ۴۵ معترض کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر دیگر بازداشت شدهاند.