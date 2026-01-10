سرپرستی  سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دپلومات  حکومت طالبان واگذار شد.

حکومت طالبان یکی از دیپلوماتهای خود به نام نوراحمد نور را به عنوان سرپرست یا شارژدافیر در سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین کرده است.
این نخستین دیپلومات طالبان است که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان، به هند اعزام میشود. نوراحمد نور که پیش از این مسؤل ریاست اول سیاسی وزارت امور خارجهٔ طالبان بود، برای آغاز مأموریت جدید خود وارد پایتخت هند شده است.
نامبرده پیش از این نیز در جریان سفر یکهفتهای هیأت طالبان به هند، همراه با وزیر امور خارجهٔ طالبان، امیرخان متقی، عضو این هیأت بود.
نوراحمد نور در حالی مسئولیت سفارت افغانستان در دهلی نو را به دست میگیرد که اخیراً سه وزیر مهم طالبان به دعوت رسمی هند به این کشور سفر کردهاند.
در هفتهٔ دوم ماه اکتوبر سال گذشته، امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ طالبان در سفر رسمی به هند شرکت کرد. پس از آن، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز به هند رفت و در جریان این سفر، یک شرکت افغانی با یک شرکت هندی قرارداد همکاری به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر در بخش داروسازی امضا کرد. پس از آن، نورجلال جلالی وزیر صحت عامهٔ طالبان نیز به هند سفر کرد.
همزمان با سفر مقامهای طالبان به هند، روابط طالبان و پاکستان تیرهتر شده است. برخی ناظران، نزدیکی روابط هند و طالبان را جدا از تنشهای اخیر میان طالبان و پاکستان نمیدانند.
سمیع یوسفزی، تحلیلگر سیاسی و خبرنگار، نیز به این موضوع اشاره کرده و میگوید که هند طالبان را به عنوان یک قدرت میبیند و طالبان از این روابط بهرهبرداری سیاسی میکنند:
«به نظر من در عقب گرم شدن روابط بین حکومت موجود افغانستان و هندوستان عوامل سیاسی ، اقتصادی، تجارتی و وضعیت بحرانی در ارتباطات طالبان و پاکستان قرار دارد. این روابط بین هندوستان و حکومت افغانستان زمانی بیشتر گرم شد که روابط بین پاکستان و طالبان متشنج گردید. اکنون سردی روابط بین پاکستان و افغانستان به یک مرحله رسیده که آنها نمی توانند از طریق جنگ مستقیما به یک دیگر زیان برسانند و به این ترتیب می خواهند که از نگاه روانی و ذهنی یکدیگر را سراسیمه بسازند.»
رسانههای هندی تعیین نوراحمد نور به عنوان شارژدافیر در دهلی نو را ادامهٔ تلاشها برای گسترش روابط میان حکومت طالبان و هند میدانند، به خصوص در زمینههای کمکهای بشردوستانه و صحت.
در بیستم ماه دسمبر، مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامهٔ طالبان گفته بود که هند به یکی از شرکای مهم افغانستان در تأمین داروهای مورد نیاز این کشور تبدیل شده است، زیرا روابط با پاکستان «خراب» شده است. او گفت که افغانستان میخواهد فصل تازهای از همکاری با هند را آغاز کند. وی روابط درازمدت دو کشور و نقش قابل اعتماد هند در بخش صحت را ستود.
این اظهارات در زمانی مطرح شد که او برای شرکت در دومین نشست جهانی طب سنتی سازمان صحی جهان به دهلی نو سفر کرده بود. در جریان این سفر، هند بار دیگر بر تعهد خود به ادامهٔ کمکهای بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد و گفت که همکاری در بخش دارو و صحت، یکی از پایههای مهم روابط دو کشور را تشکیل میدهد.
با وجود نزدیکتر شدن روابط طالبان و هند، کشور هندوستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.