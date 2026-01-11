بازی تمریناتی بین تیم های کریکت زیرنزده سال افغانستان و استرالیا

تیم استرالیا بر اساس قرعه توپ اندازی می کند.
کریکت بورد افغانستان می گوید که این مسابقه به هدف آمادگی برای جام جهانی برگزار می شود.
رقابت های جام جهانی کریکت زیرنزده سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه با اشتراک ۱۶ تیم روز جمعه آغاز می شود.
تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان امروز یکشنبه (۲۱جدی) در بازی تمریناتی به مصاف تیم کریکت زیر نزده سال استرالیا رفته است. این مسابقه در نامیبیا ادامه دارد.
