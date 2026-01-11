اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان: برای رسیدن به اهدف ما به امکانات و حمایت جدی نیاز داریم

آنان میگویند در دو سال گذشته با تلاش فراوان و تحمل دشواریها ، تیم ملی کوهنوردی را تشکیل داده و فعال نگه داشتهاند، اما به دلیل نبود امکانات لازم و حمایت کافی، در بخش های مختلف این ورزش با چالشها مواجهاند.
قدرتالله یوسفی ۲۵ ساله، یکی از اعضای این تیم، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تمام تجهیزات ورزشی مورد نیاز برای تمرین و کوهنوردی را با هزینهٔ شخصی خود تهیه میکنند:
هدف من این بود که به قلههای بلند کوه ها بروم، به همین دلیل عضو تیم ملی شدم.آرزوی ما این است که روزی بیرق افغانستان را به بلندترین قلهٔ جهان برسانیم
اما فعلاً تمام تجهیزات را با هزینهٔ شخصی خود تهیه میکنیم، بوتهای زمستانی یا فصلهای دیگر، لباسهای مخصوص این ورزش، همه را خودمان میخریم. هرچند در افغانستان برخی تجهیزات وجود دارد، اما به وسایل معیاری و پیشرفتهٔ کوهنوردی مانند ورزشکاران کشورهای دیگر دسترسی نداریم. دولت باید در هر شرایطی از ورزشکاران خود حمایت کند، اما در حال حاضر در افغانستان هیچگونه حمایتی در این بخش وجود ندارد."
مرتضی نجفی ۲۶ ساله، عضو دیگر این تیم، با آنکه میگوید در دو سال گذشته در داخل کشور فعالیتهای مختلف کوهنوردی انجام داده و به قلهٔ (نوشاخ) در ولایت بدخشان و قلهٔ (شاه فولاد) در بامیان رفته است، اما میافزاید که امیدوار است در آینده با فراهم شدن امکانات، این تیم بتواند به قلههای بلند جهان صعود کند و برای افغانستان افتخار بیافریند.
او میگوید که در حال حاضر به هر عضو تیم در ماه حدود یکهزار و یکصد افغانی پرداخت میشود که این مبلغ برای آنان بسنده نیست:
هرچند ورزش کوهنوردی در افغانستان تازه است، اما اگر روی آن کار شود، پیشرفت خواهد کرد
سال گذشته نخستین رقابتها برگزار شد که هیچ بودجهای نداشت. تنها هزینهٔ رفتوآمد را برای ما پرداخت کردند و هیچ نوع حمایت دیگری وجود نداشت. ما در سال فقط ۱۳ هزار و ۲۰۰ افغانی عصریه داریم که ماهانه حدود یکهزار و یکصد افغانی میشود."
به گفتهٔ این ورزشکاران، تیم ملی کوهنوردی افغانستان دو سال پیش با انتخاب ۳۴ ورزشکار از ۱۰ ولایت کشور تشکیل شد و تاکنون علاوه بر صعود به قلههای مختلف داخل افغانستان، به برخی قلههای بلند ایران نیز رفتهاند.
احمدالله وثیق، رئیس کمیتهٔ ملی المپیک و رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت کنترول حکومت طالبان، روز شنبه ۱۰ جنوری در گفتوگو با رادیو آزادی گفت که آنان با در نظر گرفتن امکانات موجود، از فدراسیون کوهنوردی حمایت کردهاند و در آینده نیز به حمایت از این فدراسیون ادامه خواهند داد.
او پیش از این نیز در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته بود که فدراسیون ملی کوهنوردی در حال حاضر بهگونهٔ منظم در افغانستان فعالیت میکند و در دوازده ولایت نمایندگیهای فعال دارد که در ولایتهای خود تمرینات و برنامه های ورزشی را برگزار میکنند.
به گفتهٔ کمیتهٔ ملی المپیک و رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت کنترول حکومت طالبان، سال گذشته این فدراسیون همچنان با ایران یک تفاهمنامهٔ ویژه امضا کرده که بر اساس آن، زمینهٔ همکاری در بخش آموزشی فراهم شده و به گفتهٔ آنان، در حال حاضر تا ۶۰ ورزشکار بهگونهٔ آنلاین در کورسهای آموزشی اشتراک دارند و تجربه های تازه به دست میآورند.
با آنکه فدراسیون کوهنوردی افغانستان از سال ۲۰۱۲ میلادی بهگونهٔ رسمی ایجاد شده است، اما تیم ملی این رشته تنها در دو سال اخیر تشکیل شده است.
به گفتهٔ ورزشکاران، علاوه بر تیم ملی، در سطح زونها، دهها جوان دیگر سرگرم این ورزش هستند و آرزو دارند در کنار صعود به قلههای بلند کشور، تجربهٔ صعود به بلندترین قلههای جهان را نیز به دست آورند.
پیش از این نیز تیمهای ملی و محلی بسیاری از رشتههای مختلف ورزشی افغانستان، از نبود حمایت و امکانات کافی شکایت کردهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، سرمایهگذاریها و کمک های خارجی در بخش های مختلف متوقف شده و شماری از ورزشکاران به دلیل همین چالشها ناچار شدهاند ورزش مورد علاقهٔ خود را ترک کنند.
بر اساس گزارشها، در حال حاضر در سراسر افغانستان حدود هشتصد ورزشکار کوهنورد بهگونهٔ رسمی نزد نهادهای ورزشی ثبت هستند و دهها کلپ تمرینی دولتی و خصوصی در این بخش فعالیت دارند.