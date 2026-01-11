لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۲۱ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۰۸
اخبار ورزشی

بازجویی از رحمان الله گربز بازیکن معروف کریکت افغانستان در بنگلادش ؛ دلیل آن هنوز روشن نشده

رحمان الله گربز بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان
رحمان الله گربز بازیکن معروف کریکت افغانستان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد کریکت بورد بنگلادش مورد بازجویی قرار گرفته است.

گربز در حال حاضر در لیگ برتر کریکت بنگلادش (BPL) ، در تیم داکه کپیتالز بازی می کند.

عتیق فهد، مدیرعامل این تیم به رسانه‌ها گفته است که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری شب شنبه بدون اجازه وارد اتاق هوتل رحمان‌الله گربز شده، او را مورد بازجویی قرار داده و موبایل‌اش را ضبط کرده‌اند.

فهد افزوده است که این برخورد با «یک بازیکن بزرگ و شناخته شده بین المللی» اشتباه است و کریکت بنگلادش باید در این زمینه توضیحات لازم ارائه کند.

دلیل این اقدام هنوز معلوم نیست.

افتخار رحمان متو، عضو هیئت مدیرۀ لیگ برتر بنگلادش مدعی شده که اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری با گربز هیچ کار نادرست و غیرقانونی انجام نداده اند.

