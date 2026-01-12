براساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان و همچنان رسانه های ترکی در این نمایشگاه که نماینده های ۵۰ کشور برای دیدن آن به شهر استانبول ترکیه آمده بودند، جایزه بهترین طرح به یکی از شرکت های تولیدکننده قالین به رهبری صدیق قریشی اهدا شد.

عبدالله رحمان قُل، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان قالین در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که دریافت این جایزه یک دستاورد بزرگ است که می‌تواند برای توسعه‌ای صنعت قالین افغانستان موثر واقع شود.

سیدحماد هاشمی، اتشه تجارتی طالبان در استانبول نیز دریافت این جایزه را موفقیت بزرگ به افغانستان خوانده است.

این دومین بار است که شرکت های تولید کننده و صادر کننده قالین افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی دوموتکس استانبول شرکت می‌کنند.

این نمایشگاه یکی از معتبرترین نمایشگاه های قالین در جهان محسوب می‌شود که هرسال میزبان تولیدکنندگان قالین از کشورهای مختلف است.

پیش از این، احمد دیلر، رئیس اتحادیه قالین ترکیه در ماه ثور امسال گفته بود که کشورش با کاهش مالیات بر قالین افغانستان راه را برای صادرات آن به اروپا باز خواهد کرد.

افغانستان از کشورهای مطرح در تولید و صادرات قالین افغانستان است که بیشتر دختران و زنان در این بخش فعالیت می‌کنند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که در سال گذشته میلادی به ارزش بیش از ۱۸ میلیون دالر قالین و گلیم افغانستان را به کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ترکیه، ایالات متحده، امارات متحده عربی، ازبیکستان، چین، هالند، جرمنی، ایتالیا، قزاقستان و هند صادر کرده است.