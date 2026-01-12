وزارت عدلیه حکومت طالبان چندین دفتر را در کابل بست

این وزارت در اعلامیهای که روز یکشنبه، ۲۱ ماه جدی در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، گفته است که در دو ماه گذشته فعالیت های ۲۹ اتحادیه، ۱۷ بنیاد خیریه، یک شورا و یک سازمان را در کابل ارزیابی کرده و به دلیل «فعالیتهای غیرقانونی»، دفاتر شماری از آنها را مهر و لاک کرده است.
بر اساس این اعلامیه، هیئت نظارتی ریاست جمعیتها و نهادهای اجتماعی وزارت عدلیه حکومت طالبان به مسئولان انجمنها و نهادهای خیریه توصیه کرده است که فعالیت های خود را مطابق اصول و پالیسیهای اداره طالبان پیش ببرند و گزارش فعالیتهایشان را به این وزارت ارائه کنند.
با اینکه در اعلامیه در مورد نهادها و اتحادیه های مسدودشده جزئیات بیشتری داده نشده و مشخص نشده است که این نهادها داخلی هستند یا خارجی، اما پیش از این وزیر عدلیه حکومت طالبان در یک مصاحبه از اعمال فشار بر نهادهای خیریه به دلیل فساد مالی سخن گفته بود.
او همچنان گفته بود که حتی مسئولان برخی نهادهای خیریه بدون اجازه آنان نمیتوانند از حسابهای بانکی خود پول برداشت کنند.
حکومت بهجای بستن نهادهای خیریه، باید برای آنها میکانیزم کاری ایجاد کند.
در همین حال، شماری از خانوادههای بی بضاعت در افغانستان میگویند که حکومت طالبان بهجای بستن نهادها و اتحادیهها، باید برای فعالیت آنان میکانیزم کاری ایجاد کند؛ زیرا به گفته آنان، از طریق این انجمنها به شماری از خانواده های نیازمند کمک میشود.
تازهگل، باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت: «حکومت بهجای بستن نهادهای خیریه، باید برای آنها میکانیزم کاری ایجاد کند، چون همین نهادهای خیریه هستند که به صدها خانواده کمک میکنند. ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، امیدواریم برای حل آن مشکلات با آنها کار شود، اما اگر بسته شوند، فکر میکنم زیان آن بیشتر از فایدهاش است.»
یگانه مراجع که قبلا با ما کمک می کرد همین موسسات و بنیاد های خیریه بود که فعلا آنها هم نیستند.
محمد حلیم، باشنده شهر کابل، نیز به رادیو آزادی گفت که فقر و بیکاری روزبهروز افزایش مییابد و کمک های نهادهای خارجی نیز قطع شده است: «بیکاری بسیار زیاد است کار و روزگار نیست هر روز به سر چوک برای پیدا کردن کار می روم ،اما هیچ کار پیدا نمیشود، یگانه مراجع که قبلا با ما کمک می کرد همین موسسات و بنیاد های خیریه بود که فعلا آنها هم نیستند.»
این در حالیست که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، گزارشهای گستردهای از بیکاری و فقر منتشر شده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) دو هفته قبل هشدار داد که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
اوچا افزوده که افغانستان در سال جاری میلادی نیز یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد.
در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۴ نیز وزارت عدلیه طالبان دفاتر پنج نهاد مختلف، از جمله سه نهاد خیریه را به گفته خودشان به دلیل فعالیتهای غیرقانونی بسته بود، اما مسئولان برخی نهادهای خیریه طالبان را به برخورد سیاسی متهم کرده و ادعا کرده بودند که وزارت عدلیه طالبان تلاش دارد فعالیت های آنها را محدود کند.