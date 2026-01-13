سفارت افغانستان در هند که اخیراً مسئولیت آن به یک دیپلومات حکومت طالبان سپرده شده، میگوید شارژدافیر تازهگماشته این سفارت در مورد راههای تقویت روابط میان دو کشور با مقامهای هندی گفتوگو کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوراحمد نور نخستین دیپلوماتی است که در این اواخر از سوی حکومت طالبان بهعنوان شارژدافیر سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین شده است. سفارت افغانستان در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود در یک بیانیه گفته است که آقای نور بلافاصله پس از آغاز مأموریتش دیدارهایی با مقامهای هندی انجام داده است. در بیانیه آمده است که در این دیدارها، دو طرف بر اهمیت تقویت روابط میان افغانستان و هند تأکید کردهاند. جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده، اما سفارت تصویری از دیدار نور با آنند پراکاش، یکی از مقامهای وزارت امور خارجه هند، منتشر کرده است. مقامهای هندی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردهاند.
تحلیلگران به این باورند که چون حکومت طالبان از سوی هند برسمیت شناخته نشده این روابط ممکن است در ساحه دپلوماتیک از سطح فعلی آن گسترده تر نشود. نصرالله ستانکزی، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید:
«روابط افغانستان و هند با پیشینه که دارد ظرفیت ها و پوتانسیال های مختلف دارد که قابل احیا است بین حاکمان موجود افغانستان و حکومت هند. با وجود اینکه از نظر دپلوماتیک ممکن این روابط در همین سطحی که است وجود داشته باشد ، اما به حالت کامل نمی درآید به دلیل اینکه از نظر حقوقی هندوستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و از طرف دیگر حکومت طالبان نماینده گی افغانستان را در سازمانهای بین المللی نمی کند.»
روابط میان هندو و حکومت طالبان بعد از آن تقویت شد که امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، در ماه اکتوبر سال گذشته میلادی به سفر رسمی به هند رفت. پس از آن، چندین وزیر دیگر حکومت طالبان نیز سفرهای رسمی به هند انجام دادند که در جریان آن، برخی توافقنامهها از جمله در بخش سرمایهگذاری در سکتور دوا سازی در افغانستان به امضا رسید.
دهلی نو همچنان در ماه اکتوبر گذشته اعلام کرد که سفارت خود در کابل را بهگونه کامل دوباره فعال کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱، دهلی نو سطح فعالیت سفارتش در کابل را به یک مأموریت تخنیکی کاهش داده بود.
شارژدافیر تعیینشده از سوی طالبان برای سفارت افغانستان در دهلی نو، آقای نور، که پیش از این بهعنوان رئیس ریاست اول سیاسی در وزارت امور خارجه کار میکرد، همچنان شامل هیأت سفر رسمی امیرخان متقی به دهلی نو بود.
روابط طالبان با دهلی نو پس از آن گرمتر شد که تنشها در روابط آنان با اسلامآباد افزایش یافت. شماری از ناظران این موضوع را یکی از عوامل مهم تقویت روابط طالبان با دهلی نو میدانند .
پوهاند نصر الله ستانکزی در این مورد و بخشهای که روابط دوجانبه می تواند گسترش پیدا کند می گوید :
«در دیگر سکتورها مانند اقتصاد، زراعت، تجارت ، تکنالوژي و حتی مسائل امنیتی و استخباراتی میتواند این روابط عمیق شود. بخصوص در وضعیتی که بین پاکستان و افغانستان مناسبات خراب است ، هند از این فرصت استفاده خواهد کرد تا روابط خود را وسعت بدهد با در نظرداشت منافع ملی خودش و همچنان طالبان ممکن است از این فرصت بخواهند استفاده اعظمی بکنند تا یک نوع فشار را بالای پاکستان بیاورند.»
روابط میان اسلامآباد و کابل زمانی تیره شد که در ماه اکتوبر سال گذشته، طیارههای پاکستانی شماری از اهداف را در داخل افغانستان هدف قرار دادند و در مقابل، حکومت طالبان حملات گستردهای را بر پوستههای نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد. از آن زمان به اینسو، دادوستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان با مشکلات جدی روبهرو شده و تمامی راههای ترانزیتی میان دو کشور بسته مانده است.