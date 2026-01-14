مصاحبه با داکتر خالد مېنه پال در مورد افزایش بیماری ها در فصل زمستان

سازمان صحی جهان(WHO) و کلستر صحی می گویند در ماه نوامبر سال گذشته، حداقل ۲۶۲ تن در افغانستان در اثر شیوع بیماری‌ها جان باخته‌اند که ۲۴ اعشاریه ۶ درصد افزایش را نسبت به ماه اکتوبر نشان میدهد.