مصاحبه با داکتر خالد مېنه پال در مورد افزایش بیماری ها در فصل زمستان

بیشتر این مرگومیرها در نتیجۀ عفونتهای حاد تنفسی(سینهبغل) بوده است.
آرش همایون با داکتر خالد مېنه پال متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه های هالند صحبت کرده نخست پرسیده که در فصل سرما و زمستان، ابتلا به کدام بیماری ها، بیشتر در افغانستان مروج است؟
سازمان صحی جهان(WHO) و کلستر صحی می گویند در ماه نوامبر سال گذشته، حداقل ۲۶۲ تن در افغانستان در اثر شیوع بیماریها جان باختهاند که ۲۴ اعشاریه ۶ درصد افزایش را نسبت به ماه اکتوبر نشان میدهد.
