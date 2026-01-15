سایۀ فقر بر مصرف گوشت لاندی که نام آن با زمستان گره خورده است

این غذای سنتی در گذشته در بسیاری از ولایت‌ها زیاد رایج بود، اما اکنون به گفتۀ برخی مردم، افزایش فقر باعث شده که این سنت کمرنگ شود.

فیصل، یکی از ساکنان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که هر سال گوشت را لاندی می‌کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به انجام این کار نبوده‌اند.

"امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم، چون کسب و کار نیست و وضعیت مالی‌ ما خراب است. اگر کار و درآمد بود، من هم انجام می‌دادم، دیگران هم می‌کردند."

صمیم، از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می‌گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.

او به رادیو آزادی گفت:

"ما خودمان هم لاندی نکردیم، به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه‌ها لاندی نکرده‌اند. خرید یک گوسفند یا بز برای لاندی ۱۳–۱۴ هزار افغانی هزینه دارد، بنابر این کسی توان خرید ندارد."

با وجود مشکلات، هنوز هم در برخی مناطق این غذای سنتی رایج است.

یک زن ساکن ولسوالی اندر ولایت غزنی که به دلیل اجازه ندادن خانواده‌اش نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که آن‌ها هم لاندی کرده‌اند و در منطقه‌شان هیچکس نمی‌خواهد این سنت را بدست فراموشی بسپارد.

"خانواده‌های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادی‌شان خوب نباشد، باز هم نمی‌خواهند فرزندان‌شان بدون لاندی بمانند،همیشه لاندی می‌کنند."

ما امسال لاندی کرده‌ایم. گوشت لاندی در پلو بسیار خوش‌طعم است.

او افزود که در روستاها و قصبات، در روز لاندی، همسایه‌ها و مردم دعوت می‌شوند و مقداری گوشت لاندی شده از گوسفند و جگر آن پخته می‌شود و این روز به شکل یک جشن برگزار می‌شود.

عزت‌خان دولتزوی، از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی می‌کند، نیز گفت:

"ما امسال لاندی کرده‌ایم. گوشت لاندی در پلو بسیار خوش‌طعم است، بعضی‌ها آن را شوربا می‌پزند و برخی روی آتش، به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد."

در مورد اینکه چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد، اطلاعات رسمی در دست نیست، اما علم‌گل سحر، فعال فرهنگی دلایلی آن را این‌گونه می‌شمرد:

"علت اصلی این بود که سابق برف زیاد می‌آمد، شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود، تمام زمستان مردم در خانه و مسجد می‌گذرانیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال‌ها موجود است، اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی، همچنان آن را ادامه می‌دهند. معمولاً در ماه میزان و عقرب گوسفند ذبح می‌شد."

آقای سحر می‌گوید، با آنکه در حال حاضر امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لاندی خوش‌طعم است و به یک غذای سنتی تبدیل شده و حتی مردم شهرها نیز آن را می‌پزند.

به گفتۀ افرادی که با آنان در گزارش صحبت شده، گوشت لاندی به قطعات تقسیم می‌شود، سپس نمک زده می‌شود و در هوای آزاد آویزان می‌ شود تا به مدت ۷ تا ۸ روز خشک شود، اما تأکید می‌کنند که در قاق کردن گوشت لاندی باید مراقب بود که یخ نزند.

داکتران نظرهای مختلفی در بارۀ گوشت لاندی دارند. برخی می‌گویند که باعث بیماری‌های مختلف می‌شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لاندی به درستی خشک و نگهداری شود، باعث بیماری نمی‌شود.

آن‌ها همچنین تأکید می‌کنند که این گوشت چرب است، در هنگام خشک کردن نمک زیادی به آن زده می‌شود ، بنابراین افراد بزرگسال باید کمتر از آن استفاده کنند.