مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل هشدار داد که دونالد ترمپ، رئیسجمهور این کشور، به وعدههای خود عمل میکند و به وضاحت گفته است که برای جلوگیری از کشتار در ایران همه گزینهها روی میز هستند.
والتز پنجشنبه در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که ایالات متحده در کنار به گفتهاش «مردم شجاع ایران» ایستاده است.
او تأکید کرد که سطح خشونت و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران میتواند برای صلح و امنیت جهان تبعاتی داشته باشد.
آقای والتز گفت: «رئیسجمهور ترامپ مرد عمل است، نه اهل حرفهای بیپایان مانند آنچه در سازمان ملل میبینیم. او بهروشنی اعلام کرده که برای متوقف کردن کشتار، همه گزینهها روی میز است.»
او ادعاهای ایران مبنی بر اینکه اعتراضات «توطئهای خارجی برای زمینهسازی اقدام نظامی» است را رد کرد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود: «همه در جهان باید بدانند که رژیم اکنون از همیشه ضعیفتر است و به همین دلیل چنین دروغی را مطرح میکند؛ به خاطر قدرت مردم ایران در خیابانها. آنها میترسند. آنها از مردم خودشان میترسند.»
آقای والتز همچنین گفت که حکومت ایران میگوید آماده گفتوگو با آمریکا است، اما اقداماتش چیز دیگری نشان میدهد.
به گزارش رادیو فردا، در ابتدای این نشست که به درخواست امریکا و در پی سرکوب شدید اعتراضات در ایران در مقر سازمان ملل برگزار شده است، مسیح علینژاد و احمد باطبی، به عنوان فعالان سیاسی و اجتماعی ایران، درباره ابعاد سرکوب اعتراضات در کشور سخنرانی کردند.