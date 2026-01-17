گزارشگر خاص سازمان ملل متحد: دو خانم بازداشت شده در افغانستان باید فوری آزاد شوند

ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان خواستار آزادی فوری دو زن افغان از زندان طالبان شده است.
او، روز شنبه در بیانیهای در صفحه ایکس خود نوشته است:
«من عمیقاً نگران بازداشت ناظره رشیدی در کندز و خدیجه احمدزاده در هرات هستم. من خواهان آزادی فوری و تأمین امنیت آنان هستم.»
بر اساس گزارشها، ناظره رشیدی در شانزدهم ماه جدی در کندز توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است.
در قضیهای دیگر، خدیجه احمدزاده که ورزشکار و مربی تکواندو در هرات است، در بیستم ماه جدی توسط نیروهای طالبان دستگیر شده است.
بر اساس گزارشها، او در هرات به آموزش دختران در رشته تکواندو مشغول بود و توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در شهرک جبرییل هرات بازداشت شد .
طالبان تا کنون بهگونه رسمی در مورد بازداشت خدیجه احمدزاده اظهار نظری نکردهاند.
اما در مورد بازداشت ناظره رشیدی، طالبان هفته گذشته بیانیهای منتشر کردند.
قوماندانی امنیه طالبان در کندز، روز دوشنبه ۲۲ جدی تأیید کرد که ناظره رشیدی توسط آنان بازداشت شده است.
این قوماندانی افزوده که ناظره رشیدی همراه با چهار زن دیگر در پیوند به «یک قضیه جنایی» بازداشت شدهاند.
مقامهای طالبان گفتهاند که بازداشت ناظره رشیدی هیچ ارتباطی با فعالیتهای رسانهای او ندارد.
تا کنون جزئیاتی در مورد اتهامهای وارد شده بر ناظره رشیدی و چهار زن دیگر منتشر نشده است.
هاجره رشیدی، خواهر ناظره رشیدی، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که خواهرش در زندان استخبارات طالبان در کندز نگهداری میشود و دستها و پاهایش بسته شده است.
هاجره در یک پیام ویدیویی تازه که به رسانهها فرستاده، تأکید کرده است که خواهرش باید آزاد شود.
او گفته است:
«مدتی ده روز میشود خواهر من توسط طالبان بازداشت شده است . من از تمامی رسانه ها و سازمانهای حقوق بشری خواهش میکنم برای آزاد شدن خواهر من تلاش و کوشش کنند تا او آزاد شود. او سرپرست خانواده است تا به اولادهای خود برسد و از اولادهای خود نگهداری کند.»
برای آزادی ناظره رشیدی، شماری از فعالان و خبرنگاران پیامهای ویدیویی منتشر کرده و از نهادهای بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق خبرنگاران خواستهاند که برای رهایی او تلاش کنند.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای بر کار و آموزش زنان وضع کردهاند.
در رسانهها تنها شمار محدودی از خبرنگاران زن مصروف کار اند و مانند سایر خبرنگاران مجبور اند مطابق مقررات طالبان فعالیت کنند.
این مقررات شامل حجاب کامل و پوشاندن چهره با ماسک نیز میشود.
حکومت طالبان همچنان زنان و دختران را از هرگونه فعالیت ورزشی منع کرده و اجازه انجام آن را نمیدهد.