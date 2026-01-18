این اظهارات یک روز بعد از آن بیان شده که آقای ترمپ از "رهبری ایران" برای لغو آنچه "بیش از ۸۰۰ اعدام" در ایران در پی اعتراضات خوانده بود، تشکر کرد. همچنین این گفت‌وگو ساعاتی بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است که او طی آن رئیس‌جمهور امریکا را مسئول بروز اعتراضات سراسری در ایران خوانده بود.

رئیس‌جمهور امریکا با اشاره به این که کادر رهبری ایران برای ادارۀ کشور به سرکوب و خشونت متکی هستند، گفت: "جرمی که او (خامنه‌ای) به‌عنوان رهبر مرتکب شده، نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که هرگز پیش از این دیده نشده است."

دونالد ترمپ ادامه داد: "برای سرپا نگه‌داشتن کشور، حتی در حالی که این کارکرد در پایین‌ترین سطح ممکن است، رهبری باید روی ادارۀ درست کشورش تمرکز کند، همان‌طور که من با ایالات متحده انجام می‌دهم، نه اینکه برای حفظ کنترل، مردم را هزاران‌هزار بکشد."

"پولیتیکو" نوشته که این اظهارات رئیس‌جمهور امریکا نشان‌دهندۀ تشدید "لحن تقابلی" میان واشنگتن و تهران در مقطعی بسیار حساس برای منطقۀ شرق میانه است.

آقای ترمپ در ادامه انتقادهای خود از شیوۀ حکومت علی خامنه‌ای گفت: "این مرد، فردی بیمار است که باید کشورش را درست اداره کند و کشتن مردم را متوقف کند. کشور او به دلیل رهبری ضعیف، بدترین جای دنیا برای زندگی است."

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز شنبۀ خود هرچند کشته شدن "چندهزار نفر" در اعتراضات ایران را تأیید کرد، اما این اعتراضات را "فتنۀ امریکایی" خواند.

این نخستین بار بود که حکومت ایران به کشته شدن "چند هزار نفر" از مردم اذعان می‌کند، هرچند مقام‌های ایرانی به نقش مأموران حکومتی در کشتار معترضان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. پیش از این، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، شمار کشته‌شدگان را "تنها چند صد نفر" اعلام کرده بود و عامل آن را "تروریست‌های مسلح"عنوان کرده بود.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در ناروی، هفتۀ گذشته اعلام کرد که تا به حال کشته شدن بیش از سه‌هزار و ۴۰۰ معترض ثبت شده است اما هشدار داد که تعداد دقیق قربانیان بسیار بیشتر است.

این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری و شاهدان عینی از ایران همچنین از زخمی شدن هزاران نفر بر اثر خشونت مأموران امنیتی ایران خبر می‌دهند.