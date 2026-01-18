مسئول یک پرورشگاه خصوصی در شهر کابل بدون ارائه جزئیات بیشتر یکشنبه ۲۸ جدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که واگذاری پیشبرد امور پرورشگاه‌های خصوصی به حکومت طالبان، بدون درنظرگرفتن وضعیت کودکان، می‌تواند پیامدهای منفی بر کودکان داشته باشد.

این‌ها تمام‌شان کسانی هستند که بی‌بضاعت و یتیم‌اند و نیازمند کمک هستند. اینجا درس می‌خوانند، می‌خوابند، نان می‌خورند و تمام اکمالات زندگی‌شان فراهم است

اگر از این محیط دور شوند، از درس می‌مانند و بجای این‌که روی پای خود ایستاد شوند، زندگی‌شان عقب می‌افتد."

این در حالی‌ است که شفیق مرید آواز خوان افغان ناوقت روز شنبه، ۲۷ جدی در صفحهٔ فیسبوک خود از بسته‌شدن پرورشگاه خصوصی «رایان» که به حمایت مالی او در کابل فعالیت می کرد، خبر داد.

او در یک پیام ویدیویی مدعی شد که مسئولان طالبان بدون اطلاع قبلی به این پرورشگاه آمده و به مسئولان آن گفته‌اند که بر اساس فرمان رهبر شان، تمامی پرورشگاه‌های خصوصی باید بسته شوند.

به گفتهٔ آقای مرید،همزمان کودکان این پرورشگاه به مراکز دولتی منتقل شده‌اند و فعالیت پرورشگاه«رایان» متوقف شده است.

شفیق مرید در بخشی از صحبت گفت:

طفلک‌ها همه‌شان گریه می‌کردند و خوش نبودند، چون عادت کرده بودند با همان کارمندان، معلمین، آشپزان، گاردها و تمام کارکنان

ما در پرورشگاه رایان ۲۱ کارمند داشتیم که برای این اطفال هم پدر بودند، هم مادر، هم خواهر و برادر و هم دوست و رفیق صمیمی."

آقای مرید مشخص نساخته که از چه تعداد کودکان دختر و پسر از کدام سال در این پرورشگاه مراقبت می شد.

در اطلاعیه که در صفحه فیسبوک مربوط به پرورشگاه خصوصی «رایان» به تازگی منتشرشده ادعا شده که به اساس فرمان رهبری حکومت طالبان، فعالیت تمام پرورشگاه‌های خصوصی، از جمله فعالیت این پرورشگاه رسماً متوقف شد و این اقدام با فساد مالی، تخلف اداری، مسائل سیاسی یا مذهبی ارتباطی ندارد.

اطلاعیه افزوده که تجهیزات و لوازم پرورشگاه مطابق دستور به وزارت‌ های مربوط تحویل داده شد.

حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد بسته شدن پرورشگاه های خصوصی در افغانستان اظهار نظر نکرده و فرمانی کتبی از سوی رهبر آنان در این مورد منتشر نشده است.

رادیو آزادی تلاش کرد در این مورد از سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، بپرسد ؛اما او به این پرسش‌ها پاسخ نداد.

در این حال، شماری از فعالان بخش آموزش و پرورش کودکان هشدار می‌دهند که انتقال ناگهانی کودکان از محیطی که سال‌ها به آن عادت کرده‌اند به مکان‌های دیگر، بدون شفافیت و برنامهٔ مشخص، می‌تواند پیامدهای جدی روانی برای آنان داشته باشد.

محب‌الله زغم، یکی از فعالان این بخش، به رادیو آزادی گفت که این اقدام می تواند روند سالم پرورش و رشد عاطفی و آموزشی‌ کودکان را به‌گونهٔ جدی مختل کند.

"اطفال یتیم از نگاه روانی نسبت به اطفال دیگر حساس‌تر هستند. بالای کسی به‌سادگی باور نمی‌کنند و زود وابسته نمی‌شوند. اگر این‌ها را از محیطی که به آن عادت کرده‌اند و در آن احساس مصونیت می‌کنند و از افرادی که بالایشان باور دارند دور بسازیم، این کار می‌تواند آنان را با شوک شدید روحی روبه‌رو کند."

مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در اوایل سال گذشته میلادی گفته بودند که بیش از ۵۰ پرورشگاه در افغانستان تحت مدیریت این وزارت قرار دارد و در آن‌ها از حدود ده هزار کودک یتیم و بی‌سرپرست مراقبت می‌شوند.

پرورشگاه‌های خصوصی در افغانستان در سال‌های گذشته، در کنار مراکز دولتی، با حمایت برخی افراد از جمله هنرمندان و نهادهای مدنی ایجاد شده‌اند و مسئولیت سرپرستی، آموزش و تأمین نیازهای اولیهٔ شماری از کودکان یتیم و بی ‌سرپرست را بر عهده داشته‌اند.