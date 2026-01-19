به باور آنان چنین کمکی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی شماری از افراد نیازمند را کاهش دهد.

حبیب الرحمن باشنده ولایت بغلان در مورد به رادیو آزادی گفت: «کسی که توانایی رفت و آمد را داشته باشد در طول عمر یکبار حج فرض است، نسبت به دو یا سه مرتبه خوبتر این است که برای مردم از طریق منابر و افراد روشن و آگاه معلومات داده شود که ضرورت بر اینست که برای همسایه‌اش و برای قشر ناتوان همان پولی را که در این راه مصرف می شود، خوبتر است که در اینجا برای مردمان ناتوان و بی‌بضاعت مصرف شود، دست غریبان گرفته شود.»

عبداللطیف یکی دیگر از شهروندان افغانستان نظر مشابه دارد: «خصوصا در منطقه ما در سمنگان حاجی صاحبانی هم داریم که حتی چهار بار ثبت نام کرده قرعه کشی شده و حج رفته اند برخی ها پنج بار هم رفته اند، حتی شکل رقابتی را بخود گرفته چون افغانستان از نظر اقتصادی وضعیت متزلزل دارد و فقر بیکاری به اوج خود رسیده، ما هم مخالف رفتن آنان نیستیم اما کسانی که واقعا حج بر آنان فرض شده یک مرتبه بروند مشکل ندارد پول مصارف دفعه های دیگر آن را اگر به فقرا یا پروژه های عام المنفعه کمک کنند خیلی مفید واقع می‌شود.»

این در حالیست که روند ثبت ‌نام متقاضیان حج در افغانستان برای سال ۱۴۰۵ خورشیدی از ۲۴ جدی آغاز شده و تا ۴ ماه دلو ادامه می یابد.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان در اعلامیه‌ای اخیرا افزوده افرادی که قبلاً حج فرضی را ادا کرده اند، گنجایش انجام «حج نفلی» برای شان وجود ندارد و از آنان خواسته تا از اشتراک و ثبت‌نام مجدد خودداری کنند، تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود.

اما در اعلامیه گفته نشده که در سال آینده چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.

در سال جاری ۳۰ هزار زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند.

حاجی عبدالغفار یکی از افرادی که امسال از کابل به ادای فرضیه حج رفته بود، می‌گوید رفتن مکرر به حج بر اساس توان شخصی و احساس دینی انجام می‌شود.

او افزود که سفرش برای ادای حج بیش از ۲۸۰ هزار افغانی هزینه داشته است:

«کسی که پارسال رفته باشد، امسال حق رفتن را نداریم چرا که هجوم و بیروبار و تقاضا زیاد است هر کس می‌خواهد به حج فرضی برود بناً حق اولویت را به آنهایی داده می‌شود که نرفته باشند، مصارف ما ۲ لک و ۸۲ هزار و ۲۰۰ افغانی فی نفر تحویلی بانک بود و در آنجا مصارف نان، اتاق و رفت و برگشت را دولت از همین پول پرداخت.»

برخی عالمان دین نیز می‌گویند که مانعی برای ادای چند بار فریضه حج وجود ندارد و برخی افراد توانمند، در کنار کمک به نیازمندان، چند بار حج انجام می‌دهند.

استاد فضل من الله ممتاز، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که از نگاه شریعت اسلامی، حج تنها یکبار در عمر فرض است و انجام آن برای بارهای بعدی مستحب به شمار می‌رود.

«کسانی که یکبار فریضه حج را ادا کرده اند این مانع نمی‌شود که بارها حج کنند و توانایی آن را داشته باشند که آنان حج کنند عمره کنند، هیچ آرای فقهی و نه کدام حدیثی و نه کدام اثری از صحابه وجود دارد که گویا فقر در جامعه بوده باشد و باید مردم به حج نروند و اکثرا کسانی که حج می‌روند مردمان پرهیزگار و خیراندیش هستند، حج هم می‌روند و همچنان به مردم کمک کرده و به فقر آنان رسیدگی می‌کنند.»

برخی دیگر از عالمان دین؛ اما به این باورند که در شرایطی که فقر گسترده در جامعه حاکم باشد، پس از ادای یکبار حج فرضی، بهتر است به جای انجام چند مرتبه حج، هزینه آن را به نیازمندان کمک شود.

داکتر فضل الهادی وزین عالم دین و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان در مورد به رادیو آزادی گفت:

«ادای حج یکی از فرایض دینی است و حج رکن پنجم اسلام است و هر مسلمانی که از نظر مادی و جسمی توان داشته باشد، باید فریضه حج را ادا بکند، اما کسانی که یکبار فریضه حج را ادا کرده باشند، اگر در جامعه فقیری، محتاجی یا یتیمی باشد بهتر است که بعد از ادای فریضه حج فرضی، اگر کمک کنند به مستمندان و مردمان بیچاره و نیازمند،این بهتر و خوبتر است.»

پیش از این، هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در فرمانی گفته که در برخی مناطق، ترتیب مهمانی‌ها و خیرات های بزرگ و دادن تحفه‌ های گران‌قیمت به مردم هنگام بازگشت از حج فرضی و عمره رواج پیدا کرده که از نظر شرعی لازم نیست و هزینهٔ زیاد آن باعث محرومیت یا تأخیر برخی افراد از ادای حج فرضی و عمره شده است .

او در این فرمان که ۱۰ماه قبل در وب سایت الاماره مرتبط به حکومت طالبان منتشر شده، دستورداده که از این « مصارف غیرضروری و ادامهٔ رواج‌های نادرست» خودداری شود.

شماری از شهروندان افغانستان در حالی درباره روش‌ های حمایت از افراد بی‌بضاعت سخن می‌گویند که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد «اوچا» هشدار داده که در سال جاری میلادی حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک ‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

اوچا افزوده که افغانستان در این سال نیز یکی از بزرگترین بحران ‌های بشری جهان را تجربه خواهد کرد.