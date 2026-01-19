خانجان الکوزی، مسئول این اتاق، روز دوشنبه ۱۹ جنوری به رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات ابتدایی، دست‌کم هشت کانتینر متعلق به تاجران افغان در این حادثه سوخته، اما به گفتهٔ او، برای دریافت معلومات دقیق دربارهٔ میزان خسارات، در حال حاضر هیئتی به رهبری اتشهٔ تجارتی افغانستان به محل رسیده است:

«متأسفانه در نتیجهٔ آتش‌سوزی در بندر کراچی که در مجموع ۳۰ کانتینر سوخته است، هشت کانتینر متعلق به تاجران افغان نیز شامل است. اما رقم دقیق خسارات هنوز مشخص نیست. به همین منظور یک هیأت تعیین شده و همچنان اتشهٔ بازرگانی افغانستان در کراچی نیز به محل رسیده تا میزان خسارت را بررسی کند.»

او تأکید کرد که این معلومات ابتدایی است و هنوز سرنوشت کالاهای تجاری و ترانزیتی افغان‌ها معلوم نیست و اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، ممکن است در آینده نیز ضایعات بیشتر شود.

این در حالی است که پس از بسته‌شدن تمام گذرگاه‌ها در امتداد خط دیورند میان افغانستان و پاکستان، بر اساس گزارش‌ها هزاران کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی متوقف مانده‌اند.

وزارت تجارت پاکستان در ۱۳ جنوری سال روان اعلام کرد که مالکان کالاهای تجاری و ترانزیتی افغان که در بندرهای کراچی و گوادر و نیز در امتداد خط دیورند متوقف مانده‌اند، می‌توانند کالاهای خود را دوباره صادر کنند.

اما شماری از تاجران افغان در آن زمان به رادیو آزادی گفتند که بازصادر کردن این کالاها و انتقال آن‌ها از مسیر ایران به افغانستان، هزینه‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد.

در همین حال، برخی تاجران افغان نیز می‌گویند که کانتینرهای حاوی کالاهای‌شان در بندر کراچی طعمهٔ آتش شده است.

سردار احمدزی، یکی از تاجران افغان صادرکنندهٔ روغن، به رادیو آزادی گفت:

«کانتینرهای بوره سوخته‌اند، به کانتینرهای دوا خسارت وارد شده و همچنان کانتینرهای وسایل برقی نیز آسیب دیده‌اند. کانتینرهای خود من نیز در آنجا متوقف مانده و خسارت زیادی دیده‌ام. تاجران افغان متحمل ضررهای سنگین شده‌اند؛ تقریباً ۵۰۰ هزار دالر خسارت وارد شده است.»

پیش از این، برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که این آتش‌سوزی روز جمعه، ۱۶ جنوری، رخ داده که در نتیجهٔ آن ۲۳ کانتینر کالا طعمهٔ حریق شده است.

منابع در محل به نیاز علی خان، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در شهر کراچی، نیز تأیید کرده‌اند که از این میان، هشت کانتینر متعلق به تاجران افغان بوده است؛ اما در مورد میزان خسارات مالی چیزی گفته نشده است.

برخی رسانه‌های افغانستان، اما به نقل از شماری از تاجران گزارش داده‌اند که در این آتش‌سوزی ده‌ها کانتینر متعلق به تاجران افغان سوخته است.

چگونگی وقوع آتش‌سوزی هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما برخی رسانه‌های پاکستانی به نقل از شماری از مقام‌های این کشور گزارش داده‌اند که این آتش‌سوزی در نتیجهٔ شارتی یک شرکت برق در داخل یکی از کانتینرها رخ داده است.

پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند میان حکومت طالبان و پاکستان در ۱۱ اکتوبر سال ۲۰۲۵، تمام گذرگاه‌ها میان دو کشور بر روی هرگونه تجارت و رفت‌وآمد بسته شد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که کالاهای تجاری و ترانزیتی تاجران افغان به ارزش نزدیک به ۷ میلیارد دالر در پاکستان متوقف مانده است که در نتیجهٔ آن، خسارات مالی تاجران روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

این اتاق گفته است که بخش زیادی از این کالاها در معرض فاسد شدن و از بین رفتن قرار دارد.

با وجود برگزاری نشست‌هایی در دوحه، استانبول و ریاض دربارهٔ مشکلات میان طالبان و حکومت پاکستان، این نشست‌ها به‌طور آشکار نتایجی مثبت در پی نداشته و این گذرگاه‌ها به‌جز برای اخراج مهاجران افغان همچنان به روی هرگونه رفت‌وآمد بسته باقی مانده است.