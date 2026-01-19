ساکنان تهران فضای شهر را نظامی توصیف می‌کنند و می‌گویند که به دلیل حضور نیروهای امنیتی در جاده‌ها، عمدتاً در خانه‌های خود می‌مانند. بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها عصرها تعطیل می‌شوند.

یک شهروند حدود هفتاد سالۀ ایران که در ۱۷ جنوری ایران را ترک کرده، به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: "شب‌ها حس حکومت نظامی کاملاً برقرار است."

او افزود: "نیروهای مسلح به گونۀ تصادفی موترها را متوقف می‌کنند، سراسر موتر و تیلیفون‌ها را بررسی می‌کنند و از مردم می‌خواهند که قفل تیلیفون‌هایشان را باز کنند."

از زمان سرکوب خونین اعتراضات ضد حکومتی که در ۲۸ دسمبر ۲۰۲۵ آغاز شد، حضور سنگین نظامی و پولیس و همچنین قطعی اینترنت و ارتباطات - در سراسر ایران اعمال شده است.

به گفتۀ گروه‌های حقوق بشری، در سه هفتۀ گذشته چندین هزار معترض کشته و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند، اگرچه گمان می‌رود آمار واقعی کشته‌شدگان به گونۀ قابل توجهی بیشتر باشد.

مردی که با رادیو فردا صحبت کرد، گفت که نیروهای امنیتی "فعالیت‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی و همچنین گالری عکس‌های تیلیفون آنها را بررسی می‌کنند تا شواهدی از حضور فرد در اعتراضات پیدا کنند."

این مرد گفت که در منطقه‌ای در شمال تهران متوقف شده و همچنان چنین موردهایی را از دیگران شنیده است. او گفت: "به همین دلیل است که مردم به یکدیگر می‌گویند بعد از ساعت ۸ شب در خانه بمانند."

ساکنان تهران گفتند که سربازان ایرانی، نیروهای امنیتی با لباس شخصی و اعضای نیروی شبه‌نظامی بسیج نه تنها در مرکز شهر، بلکه در محله‌ها نیز مستقر شده‌اند.

نظامی‌سازی در ولایت‌ها

استقرارهای امنیتی مشابهی در سایر نقاط ایران نیز مشاهده شده است.

ویدیویی که توسط رادیو فردا تأیید شده است، موترهای نظامی و سربازانی را نشان می‌دهد که ظاهراً تفنگ‌های تهاجمی ارتش را در جاده‌های شهر غربی بروجرد در ولایت لرستان حمل می‌کنند.

این ویدیو که گفته می‌شود در ۱۷ جنوری ضبط شده است، تجهیزات نظامی مستقر در تقاطع‌های کلیدی شهر را نشان می‌دهد.

سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که نیروهای امنیتی و حتی واحدهای زرهی در چندین ولایت، به ویژه در مناطقی که شاهد اعتراضات بزرگ یا حمله به ساختمان‌های دولتی بوده‌اند، مستقر شده‌اند.

موسسۀ مطالعات جنگ مستقر در امریکا در گزارشی در ۱۴ جنوری اعلام کرد: "استقرار گستردۀ گشت‌های امنیتی احتمالاً در کاهش فعالیت‌های اعتراضی ثبت‌شده نقش دارد، زیرا این گشت‌ها احتمالاً برخی از ایرانیان را از شرکت در اعتراضات باز می‌دارند."

با این حال، این گزارش می‌افزاید که نگه‌داشتن چنین تعداد نیروهای مسلح به سلاح‌های سنگین در جاده‌ها برای هفته‌ها، هم خطر خستگی نیروهای امنیتی و هم رادیکال‌تر شدن خشم عمومی در مناطقی را که از قبل تحت تأثیر سرکوب شدید قرار گرفته‌اند، به همراه خواهد داشت.

تعقیب در داخل محلات مسکونی

عملیات امنیتی به عمق ساختمان‌های مسکونی نفوذ کرده و مرز بین اعتراض عمومی و زندگی خصوصی را محو کرده است.

ویدیوهایی کمرۀ امنیتی از یک بلاک مسکونی در تهران که اولین بار توسط چینل تلگرامی وحید آنلاین، متعلق به فعالان منتشر شد، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی با لباس شخصی در ۷ جنوری به این بلاک هجوم آورده و در حالی که قمه و سلاح در دست دارند، معترضان را در راه‌زینه‌ها تعقیب می‌کنند.

این ویدیوها حاکی از تعقیب روشمند معترضانی است که در فضاهای خصوصی پناه گرفته‌اند و نشان‌دهندۀ بازداشت‌ها در محلات مسکونی و دور از مکان‌های اعتراضات است.