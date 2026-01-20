تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا با تیم زیر سن ۱۹ سال تانزانیا روبرو می شود

تیم ملی کرکت زیر سن نوزده سال افغانستان روز یکشنبه در این جام جهانی شکست سنگینی به ویست‌اندیز وارد کرد.

افغانستان هدف ۲۶۳ دوش را تعیین کرده بود، اما تمام بازیکنان ویست‌اندیز با اجرای ۱۲۴ دوش حذف شدند.

افغانستان در نخستین بازی خود تیم افریقای جنوبی را نیز شکست داده است.

به این ترتیب، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول "گروه دی" جام جهانی قرار دارد. تیم های افغانستان ، ویست‌اندیز، افریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می کنند.

این جام با میزبانی مشترک زیمبابوی و نامیبیا راه اندازی شده و مسابقۀ نهایی این جام جهانی در ششم فبروری انجام خواهد شد.