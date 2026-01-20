لینک‌های قابل دسترسی

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا با تیم زیر سن ۱۹ سال تانزانیا روبرو می شود

تیم ملی کریکت زیر ۱۹سن سال افغانستان(آرشیف)
تیم ملی کریکت زیر ۱۹سن سال افغانستان(آرشیف)

قرار است تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا روز چهارشنبه(۲۱ جنوری) در یک بازی بین المللی با تیم زیر سن ۱۹ سال تانزانیا روبرو شود. این بازی ساعت هشت و سی به وقت محلی آغاز می شود.

تیم ملی کرکت زیر سن نوزده سال افغانستان روز یکشنبه در این جام جهانی شکست سنگینی به ویست‌اندیز وارد کرد.

افغانستان هدف ۲۶۳ دوش را تعیین کرده بود، اما تمام بازیکنان ویست‌اندیز با اجرای ۱۲۴ دوش حذف شدند.

افغانستان در نخستین بازی خود تیم افریقای جنوبی را نیز شکست داده است.

به این ترتیب، تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول "گروه دی" جام جهانی قرار دارد. تیم های افغانستان ، ویست‌اندیز، افریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می کنند.

این جام با میزبانی مشترک زیمبابوی و نامیبیا راه اندازی شده و مسابقۀ نهایی این جام جهانی در ششم فبروری انجام خواهد شد.

