تیم فوتسال افغانستان ویتنام را شکست داد

به سلسله بازی های دوستانه، تیم ملی فوتسال افغانستان امروز سه شنبه، ۳۰ جدی تیم ویتنام را شکست داد.

این بازی که عصر امروز در ویتنام برگزار شده بود با نتیجه‌ی پنج بر دو به نفع تیم افغانستان به پایان رسید.

تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی اول دوستانه که روز یکشنبه برگزار شد، تیم ویتنام را با نتیجۀ ۵-۳، شکست داد.

بازی امروز هم در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال برگزار شده است.

رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم‌گروه است.