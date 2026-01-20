رسانۀ دولتی آلمان: طالبان به اقامتگاه افراد دارای وعدۀ پذیرش جرمنی در کابل یورش بردند

شبکهٔ خبری دولتی ARD جرمنی روز دوشنبه (۲۹ جدی) گزارش داد که همکاران پیشین افغانِ جرمنی همراه با خانوادههایشان که از پاکستان اخراج شدهاند و با حمایت مالی جرمنی در این مهمانخانه اقامت دارند، یکشنبه از سوی طالبان بازرسی شدهاند.
در گزارش آمده است که جرمنی به این افراد وعده پذیرش داده است.
به گفته شبکه ARD، طالبان در این مهمانخانه برای چندین ساعت از آنها بازجویی کرده و این روند را بهگونه ویدیویی ثبت کردهاند.
بر اساس گزارش، نیروهای طالبان این افراد را در اتاق هایشان محبوس کرده، تیلفون های همراه شان را ضبط و از آنان پرسیدهاند که چرا میخواهند به جرمنی بروند.
حکومت طالبان در این باره هنوز اظهار نظر نکرده است.
خالد زدران سخنگوی قوماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل ،به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
تلاش های رادیو آزادی برای برقراری تماس با افغانهای ساکن این مهمانخانه، بی نتیجه ماند؛ اما یکی از همکاران پیشین افغان جرمنی در افغانستان که به گفتأ خودش چهار ماه پیش همراه با خانوادهاش از پاکستان اخراج شده و اکنون بهگونه پنهانی در افغانستان زندگی میکند، روز سهشنبه (۳۰جدی) به رادیو آزادی گفت:
«این مهمانخانه در سرک ۱۵ وزیر اکبرخان موقعیت دارد و شماری از همکاران ما در آنجا زندگی میکنند ؛ اما اکنون با آنان تماس برقرار نمیشود. من چهار ماه پیش همراه با خانوادهام از پاکستان دیپورت شدم و حالا در یکی از ولایات بهگونه پنهانی زندگی میکنم. از طریق ایمیل با (GIZ) در تماس هستم؛ آنان میگویند پرونده ما پیگیری میشود ؛ اما اینکه چه زمانی، معلوم نیست. وضعیت اینجا بسیار خراب است و هر لحظه خطر بازداشت ما وجود دارد. امید ما این است که هرچه زودتر روند انتقال ما را عملی کنند.»
پیش از این نیز شماری از رسانه های جرمنی گزارش داده بودند که پاکستان نزدیک به ۲۰۰ افغان را که وعده پذیرش جرمنی را دریافت کرده بودند، به افغانستان اخراج کرده است.
همچنین ماه گذشته وزارت داخله جرمنی اعلام کرده بود که حدود ۵۳۰ افغان مقیم پاکستان که وعده انتقال دریافت کردهاند، به جرمنی منتقل خواهند شد.
جرمنی در (۲۱جدی) از انتقال ۳۲ افغان دیگر از پاکستان خبر داد؛ اما افغانهای دارای پرونده جرمنی در پاکستان از کندی این روند شکایت دارند و میگویند در حالی که اسلامآباد روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده، جرمنی باید روند انتقال آنان را تسریع کند.
یکی از این افغان ها به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
«روند انتقال جریان دارد، اما بسیار کند و آهسته پیش می رود. چند روز پیش هم چند خانواده انتقال داده شدند. ما هم در نوبت انتظار هستیم. امیدواریم این روند سریعتر شود، چون وضعیت در پاکستان روزبهروز بدتر میشود و اگر دیپورت شویم، نمیدانم در افغانستان چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود.»
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بسیاری از افغان هایی که پیشتر با نیروها و نهاد های خارجی کار کرده بودند، مبنی بر آنچه که ترس از انتقامگیری طالبان خوانده اند به برخی کشور های دیگر از جمله به پاکستان رفته اند.
هرچند حکومت جرمنی گفته بود که تا پایان سال ۲۰۲۵ همه افغانهایی را که وعده انتقال به آنان داده، از پاکستان انتقال خواهد داد ؛اما گفته میشود هنوز دهها خانواده، با وجود خطر بازداشت و اخراج در پاکستان، همچنان در انتظار انتقال به سر میبرند.