برنامه جهانی غذا: گرسنگی در افغانستان بیشتر شده است

برنامه جهانی غذا (دبیلو اف پی) میگوید که بحران گرسنگی در افغانستان، همزمان با زمستان سخت و کاهش کمک‌های بشردوستانه، وخیمتر شده است.

سمیع‌الله که سال گذشته همراه با خانواده‌اش از ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده شده، اکنون در یک خیمه در حاشیه شهر کابل زندگی می‌کند. او می‌گوید که با دشواری بسیار برای خانواده‌اش لقمه نانی فراهم می‌کند؛ حتی گاهی توان خرید نان خشک را هم ندارد.

زمانی پیش آمده که حتی دو روز گرسنه مانده‌ایم. من فقط پولی اندک داشتم و با همین پول اندک برای کودکان نان خشک خریدم.

«زمانی پیش آمده که حتی دو روز گرسنه مانده‌ایم. من فقط پولی اندک داشتم و با همین پول اندک برای کودکان نان خشک خریدم. نان را تکه‌تکه کردیم و میان آن‌ها تقسیم نمودیم. بزرگ‌ترها می‌توانند گرسنگی را تحمل کنند، اما کودکان نه.»

بر اساس گزارش رویترز، سمیع‌الله ۵۵ ساله تنها فردی نیست که همراه با خانواده‌اش از کشور همسایه ایران به افغانستان بازگردانده شده؛ بلکه در جریان یک سال گذشته، حدود دو و نیم میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شده‌اند که اکنون با وضعیت بسیار دشواری در این کشور روبه‌رو هستند.

سمیع‌الله می‌گوید هیچ امیدی هم ندارد که وضعیت زندگی‌اش بهتر شود، بلکه هر روز نسبت به روز قبل بدتر می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رویترز گفته است با مهاجرانی که تازه به افغانستان بازگشته‌اند، تا حد امکان در زمینه انتقال به مناطق دیگر، خدمات صحی و مواد غذایی کمک شده است. اما او افزوده که از بین بردن فوری فقر در کشوری که چهل سال درگیر جنگ بوده، ناممکن است. به گفته او، برنامه‌های اقتصادی زمان‌بر هستند و نمی‌توانند فوراً بر زندگی مردم تأثیر بگذارند.

برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) می‌گوید که ایران و پاکستان در یک سال گذشته حدود دو و نیم میلیون افغان را از خاک خود اخراج و به افغانستان بازگردانده‌اند.

رئیس دفتر این برنامه در افغانستان، جان علی‌یف، به رویترز گفته است که در حالی که زمستان سختی در افغانستان جریان دارد و فرصت‌های کاری از میان رفته، موج تازه بازگشت مهاجران، جمعیت کشور را ده درصد افزایش داده است. به گفته او، بسیاری از این افغان‌ها در ایران و پاکستان کار می‌کردند و درآمد خود را برای خانواده‌هایشان به افغانستان می‌فرستادند. او افزود که سه میلیون نفر دیگر نیز به جمع کسانی افزوده شده‌اند که با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند.

در این‌جا گرسنگی به‌طور خطرناکی در حال افزایش است. یک‌سوم جمعیت با گرسنگی روبه‌رو هستند و نسبت به سال گذشته سه میلیون نفر دیگر به آن افزوده شده‌اند.

«در این‌جا گرسنگی به‌طور خطرناکی در حال افزایش است. یک‌سوم جمعیت با گرسنگی روبه‌رو هستند و نسبت به سال گذشته سه میلیون نفر دیگر به آن افزوده شده‌اند. وضعیت نسبت به سال گذشته بسیار بدتر شده است. آن‌چه ما می‌بینیم، هم‌زمان شدن چندین عامل است. در شمال خشکسالی وجود دارد، سوءتغذیه به‌سرعت در حال افزایش است و امسال دو و نیم میلیون نفر به‌طور اجباری به افغانستان بازگردانده شده‌اند. همه این عوامل با هم جمع شده و بحران بشری افغانستان را بیش از پیش تشدید کرده است.»

رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان افزود که سال گذشته سوءتغذیه در افغانستان به‌گونه بی‌سابقه‌ای گسترده بود و متأسفانه پیش‌بینی می‌شود که وضعیت در سال جاری از سال گذشته نیز بدتر باشد. به گفته او، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۶، دو صد هزار کودک دیگر نیز با سوءتغذیه شدید روبه‌رو شوند.