بیش از یک‌هزار افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جرمنی به آن‌ها وعده انتقال داده بود، درخواست‌های اجازه اسکان مجددشان رد شده است.

روزنامه جرمنی «نویه اوسنابروکر سایتونگ» روز سه‌شنبه ۳۰ جدی به نقل از یافته‌های یک تحقیق پارلمانی گزارش داده که از میان ۲ هزار و ۳۰۸ افغان که در انتظار تصمیم‌گیری درباره اسکان در جرمنی هستند، نزدیک به نیمی از آنان اجازه ورود به این کشور را نخواهند یافت.

بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی تخمین زده می‌شود که این شمار افغان‌ها ماه‌ها یا حتی سال‌ها است که در پاکستان گیر مانده‌اند و در چارچوب برنامه اسکان مجدد جرمنی، در انتظار خروج از آن کشور هستند.

این گروه از افغان‌ها شامل افرادی‌اند که شماری از آنان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و مؤسسات جرمنی کار کرده‌اند، اعضای خانواده‌های‌شان و همچنین شماری دیگر از جمله وکلا و خبرنگاران که گفته می‌شود از سوی طالبان با خطر آزار و اذیت روبه‌رو هستند.

حکومت ائتلافی محافظه‌کار جرمنی به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس، پس از به قدرت رسیدن در ماه می سال گذشته، در چارچوب سیاست سخت‌گیرانه خود در قبال مهاجرت، برنامه‌های اسکان مجدد افغان‌ها را به حالت تعلیق درآورد.

وضعیت افرادی که در انتظار ورود به جرمنی هستند، زمانی جدی‌تر شد که پاکستان اعلام کرد افغان‌ها را به افغانستان بازمی‌گرداند؛ حتی آن دسته از افرادی را که مجوز رسمی اسکان مجدد جرمنی را در اختیار دارند.

با وجود تغییر سیاست دولت جرمنی در این زمینه، از ماه می به این‌سو حدود ۷۸۸ افغان توانسته‌اند وارد جرمنی شوند. این افراد عمدتاً کسانی هستند که در محکمه‌های جرمنی پرونده‌های خود را برده و حق قانونی ورود به این کشور را به‌دست آورده‌اند.

بر اساس گزارش این روزنامه، به پرونده‌های ۴۱۰ نفر دیگر نیز هنوز در محکمه‌های جرمنی رسیدگی می‌شود.

کلارا بونگر، نماینده حزب چپ‌گرای جرمنی، از عملکرد حکومت به‌شدت انتقاد کرده است. او به روزنامه «نویه اوسنابروکر سایتونگ» گفت: «این‌که حکومت فدرال به‌سادگی نیمی از افغان‌هایی را رها می‌کند که به آن‌ها وعده پذیرش در جمهوری فدرال جرمنی داده شده بود، اقدامی غیرمسئولانه، تحقیرآمیز و از نظر انسانی غیرقابل تحمل است.»