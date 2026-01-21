قرار است امشب تیم ملی کریکت افغانستان در شارجه به مصاف تیم ویست‌اندیز برود.

تیم افغانستان روز دوشنبه نیز در امارات متحده عربی به مصاف ویست‌اندیز رفت و در مسابقه بیست اووره با اختلاف ۳۸ دوش به پیروزی رسید.

قرار است تیم‌های افغانستان و ویست‌اندیز فردا نیز به مصاف هم بروند.

این سه مسابقه شل‌آور به‌عنوان آماده‌سازی برای جام جهانی بیست اووره برگزار می‌شوند.

جام جهانی بیست اووره قرار است از هفتم فبروری به میزبانی مشترک هند و سریلانکا آغاز شود و حدود یک ماه ادامه یابد.

در این جام، افغانستان در گروه «دی» با تیم‌های آفریقای جنوبی، نیوزیلند، کانادا و امارات متحده عربی هم‌گروه است.