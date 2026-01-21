با نزدیک شدن مهلت حکومت طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان ، وزارت مالیۀ این گروه می گوید که دوا های وارداتی از این کشور همسایه سر از (۲۰ دلو) در گمرکات افغانستان محصول نخواهند شد.

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ماه عقرب در نشستی در کابل اعلام کرد که واردات دارو از پاکستان ظرف سه ماه ممنوع می‌شود.

یعقوب منگل ، سرپرست اتحادیۀ دوا فروشان و واردات کنندگان ادویه در افغانستان می گوید که پیش از این اعلام حکومت طالبان ، اضافه از شصت درصد ادویۀ مورد نیاز در افغانستان از پاکستان وارد می شد.

آقای منگل افزود:

ما تلاش داریم که از هند ، چین ، بنگلادش و مالیزیا که کمبودات {دوا} را پوره کنیم

، از بابت دوا مشکل نداریم ، بدیل آن پیش هم موجود بود و حالا هم موجود است ، دیگر هم کوشش می کنیم.»

حکومت طالبان گفته است که تاجران به جای پاکستان باید راه‌های بدیل را برای ادامۀ تجارت جست‌جو کنند.

وزارت مالیۀ طالبان روز چهارشنبه (اول دلو) از تاجران و واردکنندگان دارو از پاکستان خواست که تا ۱۹ روز دیگر، همه معاملات و اسناد خود را تصفیه کنند.

حکومت طالبان می خواهد که به جای پاکستان ، از هند دوا به افغانستان وارد کند.

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان در اواخر ماه عقرب در سفر به دهلی نو ، با شورای توسعۀ صادرات داروی هند دیدار و گفت‌وگو کرد.

این وزارت در آن زمان گفته بود که هند خواهان افزایش صادرات دوا به افغانستان است.

بر اساس ارقام وزارت صحت عامۀ طالبان ، در حال حاضر ۱۳۰ شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در سراسر افغانستان فعالیت دارند و حدود ۶۰۰ نوع دوا تولید می کنند ؛ اما شماری از مالکان دواخانه ‌ها در کابل می گویند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید ادویه برای فراهم کردن دوا های مورد نیاز در افغانستان کافی نیست.

شفیق وطنیار، مالک یک دواخانه وشرکت تولید دوا به رادیو آزادی اخیراً گفت که پس از اعلام طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، مشکل کمبود دوا در بازار ایجاد شد و همچنان بهای ادویه افزایش یافت.

«وقتی اعلانِ که شد {توقف واردات دوا از پاکستان } تاثیرات زیادی بالای دوا گذاشت،

به خصوص دوا های پاکستانی که تقریباً پنجاه درصد قیمت شد.دوا فعلاً در بازار کم است و فکر نکنم که ضرورت مردم حل شود ؛ اما در دراز مدت امکان دارد.»

شماری از مالکان دواخانه ‌ها در کابل همچنان می گویند که مواد خام شرکت‌های تولید ادویه در افغانستان قبلاً از پاکستان وارد می‌شد و به گفتۀ آنها هنوز مشخص نیست که پس از این چگونه فراهم خواهد شد.



























