به گزارش رادیو فردا، در بیانیه‌های جداگانه شورای امنیت ایران و بنیاد شهید آمده که از این تعداد دو هزار و ۴۲۷ نفر از «مردم» و «حافظان نظم و امنیت» جان خود را از دست دادند.

شبکۀ خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از وزارت صحت ایران گزارش داده که «۶۹۰ تروریست و آشوبگر» نیز در اعتراضات کشته شدند.

در بیانیه شورای امنیت ایران کشته شدن بیش از ۲۴۰۰ نفر به «اقدامات تروریستی» نسبت داده شده و به گزارش رادیو فردا، به نظر می‌رسد تنها کشته شدن ۶۹۰ تن به دست نیروهای امنیتی مورد تایید قرار گرفته است.

در این بیانیه‌ها اشاره نشده که تفکیک قربانیان چگونه انجام شده و شواهد و مدارکی نیز درباره این ادعا ارائه نشده است.

رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از شدت گرفتن اعتراضات و گزارش‌ها درباره سرکوب شدید و خونین، به شکل مداوم اعتراض‌ها را به «تروریست‌ها» نسبت می‌دهند و نقش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در کشتار معترضان را انکار می‌کنند.

این در حالی است که از ۱۸ ماه جدی تاکنون به رغم قطع کامل اینترنت، ویدئوهای متعدد و گزارش‌های شاهدان عینی حاکی از شلیک نیروهای امنیتی به معترضان با استفاده از طیف وسیعی از سلاح‌ها از جمله اسلحه جنگی است.

بر اساس تازه‌ترین آمار هرانا، «خبرگزاری فعالان حقوق بشر» مستقر در ایالات متحده، شمار کشته‌شدگان تاییدشده به چهار هزار و ۲۹ نفر رسیده است، در حالی که تعداد موارد مرگِ در دست بررسی ۹هزار و ۴۹ تن اعلام شده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در ناروی، نیز می‌گوید شمار معترضان کشته‌شده در دور تازۀ اعتراضات ایران «ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای نیز فراتر باشد».

رادیو آزادی در شرایط قطع اینترنت و فقدان دسترسی مخابراتی به ایران، قادر به راستی‌آزمایی شمار قربانیان اعتراضات نیست.