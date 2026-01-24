به اثر برفباری‌های سنگین و باران‌ها ۶۱هموطن ما شهید شده است، ۱۱۰تن زخمی شده است.

محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره در ویدیوی که روز شنبه، ۴ دلو در فیسبوک این اداره منتشر شده، گفته است: "به اثر برفباری‌های سنگین و باران‌ها ۶۱هموطن ما شهید شده است، ۱۱۰تن زخمی شده است، ۴۵۸خانه کاملاً و یا قسما تخریب شده است. به طورکل ۳۶۰ خانواده متضرر شده اند. در کنار این‌ها ۶۲۰ راس مواشی هم از بین رفته است، قابل یادآوریست که این ارقام به اساس معلومات ابتدایی ریاست‌های ادارۀ ملی مبارزه با حوادث در ولایات است که امکان تغییر در آن وجود دارد."

به گفتۀ او، این تلفات و خسارات بر مردم در ولایت‌های کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، میدان وردک، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان و نورستان رخ داده است.

ملل متحد نیز گفته که سرمای شدید زمستان در چندین ولایت افغانستان باعث رانش مرگبار سنگ‌ها، خرابی خانه‌ها و وقوع حوادث ترافیکی شده است.

فرحان حق، معاون سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز جمعه، ۲۳ جنوری در نشست خبری هفتگی خود گفت که این رویدادها ۱۶ کشته و ده‌ها زخمی برجا گذاشته که بیشتر قربانیان این رویدادها کودکان اند.

در همین حال شماری از باشندگان مناطق آسیب‌دیده از برفباری‌ها اخیر می‌گویند که در نتیجۀ برفباری تعدادی از مواشی تلف شده، شماری از خانه تخریب و برخی مسیرهای رفت و آمد مسدود شده است.

محمد هاشم زمانی، باشندۀ ولسوالی وامای نورستان به رادیو آزادی گفت که برف راه‌های رفت و آمد به مرکز این ولایت را مسدود کرده و از حکومت طالبان می‌خواهد تا در پاکسازی مسیرها به آنان کمک کند.

او همچنان ویدیویی را که به گفته‌اش یک روز پیش در منطقۀ خود با کمره موبایلش ثبت کرده، با رادیو آزادی شریک ساخته است. ویدیویی که در آن چوپانی دیده می‌شود که در جستجوی گوسفندانش است که زیر برف‌کوچ گیر مانده‌اند.

این چوپان که نامش مشخص نشده، می‌گوید: "روز گذشته از این محل گذر می‌کردیم که یکبار برف کوچ آمد و مواشی را از بالا به پایین پرتاب کرد، دو دانه اینجا زیر برف است، پنج گوسفند را حلال کردم و پنج گوسفند را بیرون آوردم."

حفیظ‌الله، باشندۀ ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز می‌گوید که برف همه راه‌های مواصلاتی منطقۀ آنان و همچنان راه‌های رسیدن به مراکز صحی را مسدود کرده است.

مشکل عمده این است که راه‌های مراکز صحی به خانه‌های مردم مسدود شده که امبولانس رفته نمی‌تواند.

"برف‌هایی که در این دو سه روز اخیر در منطقۀ ما در ولسوالی ورس باریده است، راه‌های رفت وآمد را مسدود کرده است و مشکل عمده این است که راه‌های مراکز صحی به خانه‌های مردم مسدود شده که امبولانس رفته نمی‌تواند و از دیروز به این طرف آنتن‌دهی شبکه‌های تیلیفونی هم مشکل پیدا کرده که یک دقیقه کار می‌کند و یک ساعت کار نمی‌کند."

عبدالعظیم صدیقی، مسئول بخش کنترل وتفتیش ادارۀ محیط زیست حکومت طالبان در ولایت لغمان هم با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفته است که به اثر برف‌باری‌های اخیر در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت چهار تن به گونۀ سطحی زخمی شده اند، ده‌ها راس مواشی تلف شده و تعداد محدود از خانه‌ها هم تخریب شده است.

وزارت فواید عامۀ حکومت طالبان اعلام کرده که به دنبال برفباری‌های سنگین در بسیاری ولایات کشور، شاهراه‌ها و مسیرهای مهم مواصلاتی ولایات به روی ترافیک مسدود شد که برخی آن بازگشایی شده اند و شماری از این مسیرها پس از مساعد شدن وضعیت آب و هوا بازگشایی خواهند شد.

اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت روز شنبه، ۴ دلو با نشر اعلامیه‌ای در فیسبوک خود نوشته که برفباری توأم با طوفان‌های شدید از روز چهارشنبه تا ‌شب قبل در شاهراه سالنگ‌ها ادامه داشت که در نتیجهٔ آن این شاهراه به روی ترافیک مسدود شده و عملیات برف‌پاکی با کندی مواجه شده است.

وزارت فواید عامۀ حکومت طالبان از همه خواسته تا اطلاع بعدی در مورد بازگشایی شاهراه سالنگ‌ها، به سوی سالنگ‌ها حرکت نکنند.

برف‌باری‌های روزهای اخیر در کنار تلفات جانی، بندش راه‌ها و ایجاد مشکلات در ولایت‌های مختلف افغانستان زندگی را برای مردم در مناطق مختلف کشور دشوار کرده است.

اداره‌های مختلف ملل متحد از قبل هشدار داده‌اند که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان، به‌ویژه کودکان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر، در سال ۲۰۲۶ به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت.