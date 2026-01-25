این در حالی است که کییر ستارمر، صدراعظم بریتانیا، سخنان قبلی رئیس جمهور ترمپ درباره نیروهای ناتو در افغانستان را «توهینآمیز» توصیف کرده بود.
دونالد ترمپ پس از آنکه گفت نیروهای اروپایی در افغانستان کمی از خطوط مقدم جنگ فاصله داشتند، خشم گستردهای را در بریتانیا و سراسر اروپا برانگیخت.
بریتانیا در جنگ افغانستان ۴۵۷ تن از نیروهای خود را از دست داد؛ جنگی که مرگبارترین ماموریت بیرونمرزی این کشور از دهه ۱۹۵۰ به اینسو به شمار میرود.
بریتانیا در چند سال از شدیدترین دورههای جنگ، رهبری عملیات متحدان را در ولایت هلمند بر عهده داشت و همزمان بهعنوان اصلیترین متحد میدانی ایالات متحده در عراق نیز میجنگید.
رئیس جمهور ترمپ شنبه در شبکه اجتماعی «تروت سوشیال» نوشت: «سربازان عالی و بسیار شجاع بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود.»
او افزود: «در افغانستان، ۴۵۷ نفر جان باختند، بسیاری بهشدت زخمی شدند و آنان از بزرگترین رزمندگان تاریخ بودند. این رابطه آنقدر محکم است که هرگز از میان نخواهد رفت.»
به گزارش روزنامه سن آن سندی، نگرانی شاه چارلز در مورد سخنان قبلی ترمپ به اطلاع رئیسجمهور رسانده شده است.
قصر بکینگهام از ابراز نظر درباره این گزارش خودداری کرد.
سخنان روز پنجشنبه ترمپ واکنش تند غیرمعمول ستارمر را نیز برانگیخت؛ کسی که معمولاً از انتقاد مستقیم و علنی از رئیسجمهور امریکا میپرهیزد.
دفتر صدراعظم بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد که ستارمر روز شنبه درباره این موضوع با ترمپ گفتوگو کرده است.
در این بیانیه آمده است: «صدراعظم از سربازان شجاع و قهرمان بریتانیایی و امریکایی یاد کرد که شانهبهشانه در افغانستان جنگیدند؛ بسیاری از آنان هرگز به خانه بازنگشتند.»
او افزود: «ما هرگز نباید فداکاری آنان را فراموش کنیم.»
رئیس جمهور ترمپ روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت ایالات متحده «هرگز به اتحاد فراآتلانتیک نیاز نداشته» و متحدان را متهم کرد که در افغانستان «کمی از خطوط مقدم فاصله گرفته بودند.»
شهزاده هری، پسر کوچکتر شاه چارلز، کسی که دو دوره در افغانستان خدمت کرده، در بیانیهای گفت: «آن فداکاریها شایسته آن است که با صداقت و احترام از آنها سخن گفته شود.»