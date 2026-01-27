مصاحبه با بنیامین صدر، در مورد کشته شدن افغان ها در اعتراضات ایران

این جوان افغان با دوست ایرانی اش در نزدیک یک پوسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد مورد هدف قرار گرفته، کشته شدند.
آمار دقیقی از کشته شدن افغان ها در اعتراضات اخیر ایران تاهنوز منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیزی نگفته اند.
اما گفته می شود که تعدادی زیادی از افغانها در شهر های مختلف این کشور از جمله در مشهد در جریان اعتراضات، کشته شده اند.
جاوید فیضی در این مورد با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیواروپای آزاد/رادیوآزادی صحبت کرده، نخست در مورد تازه ترین خبرها در مورد کشته شدن افغان ها در اعتراضات ایران، پرسیده است.