پیروزی تیم فوتسال افغانستان در مقابل عربستان

تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا، با نتیجهٔ سه بر صفر عربستان سعودی را شکست داد.

این دیدار پیش‌ازچاشت روز چهارشنبه، ۸ دلو، به میزبانی اندونیزیا برگزار شد.

گل نخست افغانستان را رضا حسین‌پور در دقایق آغازین نیمهٔ اول به ثمر رساند. او در نیمهٔ دوم نیز بار دیگر دروازهٔ عربستان را باز کرد و گل سوم افغانستان را امید قنبری به ثمر رساند.

افغانستان در این رقابت‌ها در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالیزیا و ایران هم‌گروه است.

به گفتهٔ فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال برای آمادگی بیشتر پیش از آغاز این مسابقات، دیدارهای تدارکاتی را در تایلند برگزار کرده است.

رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم، از هفتم تا هجدهم ماه دلو برگزار می‌شود.